Stock Market Top Loser: कोई 10% तो कोई 15% टूटा, शेयर बाजार में भूचाल से बिखरे ये बड़े स्टॉक

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने वालों के लिए मंगलवार का दिन 'अमंगल' साबित हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी में बड़ी गिरावट के बीच निवेशकों का तगड़ा नुकसान हुआ. बाजार में मची तबाही का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि BSE लार्जकैप कैटेगरी में शामिल 30 में से 29 शेयर रेड जोन में बंद हुए.

और पढ़ें

एक ओर जहां सेंसेक्स 1066 अंक की बड़ी गिरावट लेकर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी 353 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ. मार्केट क्रैश (Stock Market Crash) होने के साथ ही कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी क्रैश हो गए, इनमें इटरनल (Eternal), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) और रिलायंस (Reliance) जैसे नाम शामिल हैं.

संभल नहीं पाए सेंसेक्स-निफ्टी

सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में मचे कोहराम के बारे में, तो निगेटिव ग्लोबल संकेतों के बीच BSE Sensex बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 83,246 के लेवल से मामूली गिरावट के साथ 83,207 पर ओपन हुआ था, लेकिन बाजार के अंत में ये 1066 अंक गिरकर 82,180.47 पर क्लोज हुआ.

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty अपने पिछले बंद 25,585 के स्तर से फिसलकर 25,580 पर खुला, फिर सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये इंडेक्स भी 400 अंकों से ज्यादा की बड़ी गिरावट लेकर 25,171 के लेवल तक टूट गया. हालांकि मार्केट क्लोज होने पर इसके गिरने की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, फिर भी निफ्टी 353 अंक फिसलकर 25,232 पर बंद हुआ.

Advertisement

बाजार के 'विलेन' बने ये स्टॉक

शेयर बाजार में भूचाल के बीच जो शेयर Stock Market के विलेन साबित हुए, उनमें वैसे तो कई नाम शामिल हैं. लेकिन, कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें, जिनके शेयरों में 10-15% तक की तगड़ी गिरावट देखने को मिली, तो वो लिस्ट भी मंगलवार को लंबी रही.

बीएसई की स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल NewGen Share (14.44%), BestAgro Share (13.12%), Lotus Chocolate Share (11.91%), Data Patterns Share (9.12%) की गिरावट के साथ बंद हुए.

मिडकैप में नजर दौड़ाएं, तो यहां भी ज्यादातर कंपनियों के शेयर रेड जोन में बंद हुए. सबसे बड़ी गिरावट लेकर क्लोजिंग करने वाले स्टॉक्स में Ola Electric Share (8.92%), UPL Share (7.87%), KEI Share (6.15%) गिरकर बंद हुआ. वहीं लार्जकैप में तो हालात और भी खराब नजर आए. इसमें शामिल 30 में से 29 शेयर लाल निशान पर बंद हुए.

लार्जकैप कैटेगरी में बिखरे ये शेयर

कंपनी का नाम शेयर में गिरावट शेयर प्राइस Eternal Share 4.02% 269.95 रुपये Bajaj Finance Share 3.88% 933.50 रुपये SunPharma Share 3.68% 1612 रुपये IndiGo Share 3.04% 4792.10 रुपये Trent Share 2.89% 3833 रुपये Asian Paint Share 2.84% 2672.20 रुपये M&M Share 2.83% 3553 रुपये Bajaj Finserv Share 2.81% 1961.90 रुपये Tata Steel Share 2.50% 183.45 रुपये Adani Ports Share 2.40% 1368.90 रुपये

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----