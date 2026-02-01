Stock Market Crash: आया बजट... शेयर बाजार धड़ाम, झटके में ₹8 लाख करोड़ स्वाहा, ये 10 स्टॉक क्रैश

शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया और एक बार फिर कोहराम (Stock Market Crash) मचा है और बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बजट पेश होने के बीच ही अचानक भर-भराकर टूट गया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. BSE Sensex एक झटके में 2300 अंक से ज्यादा गिर गया, तो वहीं NSE Nifty ने 750 अंक का गोता लगा दिया. मार्केट टूटने से रिलायंस, बीईएल और अडानी पोर्ट्स समेत कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली.

सेंसेक्स-निफ्टी में अचानक बढ़ी गिरावट

बीएसई का सेंसेक्स बजट पेश होने से पहले अपने पिछले बंद 82,269 की तुलना में तेजी लेकर 82,388.97 पर ओपन हुआ था और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए जाने वाले ऐलानों के बीच ये उतार-चढ़ाव में कारोबार करता रहा, बजट के आखिर में अचानक सेंसेक्स ने ऐसा गोता लगाया कि 2370 अंक टूट गया.

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty का हाल भी बेहाल नजर आया और शुरुआती उथल-पुथल के बाद इसमें भी गिरावट तेज हो गई औऱ ये करीब 750 अंक फिसलकर कारोबार करता नजर आया.

मिनटों में 8 लाख करोड़ डूबे

शेयर बाजार में एकदम से बढ़ी इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी देखने को मिला है. उन्हें हुए नुकसान का अनुमान MSE Market Cap Data को देखकर लगाया जा सकता है. दरअसल, बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गिरावट आई है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपये था, जो आज 8 लाख करोड़ रुपये घटकर 52 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है.

सिर्फ इस एक ऐलान से बिखरा बाजार

शेयर बाजार में कोई भी असेट खरीदने और बेचने पर ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स लगता है, जिसे STT कहा जाता है. एक बार फिर STT को बढ़ाया गया है, जबकि पछिली बार भी इसमें बढ़ोतरी की गई थी. इस बार F&O में कोई भी प्र‍ीमियम खरीदने और बेचने को लेकर एसटीटी बढ़ाया गया है. सरकार का ये ऐलान शेयर बाजार को रास नहीं आया और सेंसेक्स-निफ्टी देखते ही देखते बिखर गए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

