Gold-Silver के दामों में फिर आया उछाल, चांदी 4 हजार रुपये से ज्यादा महंगी... जानें आज का लेटेस्ट रेट

9 जनवरी 2026 को सोने के भाव बढ़ गए हैं. आज चांदी की कीमत में भी भारी उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार कल, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹124368 था, जो आज शुक्रवार सुबह ₹125671 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 4 हजार रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.
Gold-Silver Price Today 9 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|गुरुवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|135773
|137195
|₹1422 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|135229
|136646
|₹1417 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|124368
|125671
|₹1303 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|101830
|102896
|₹1066 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|79427
|80259
|₹832 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|235826
|239994
|₹4168 महंगी
IBJA रेट (गुरुवार, 8 जनवरी 2026)
गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹135443 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹135773 प्रति 10 ग्राम
गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹235775 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹235826 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.