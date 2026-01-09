scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver के दामों में फिर आया उछाल, चांदी 4 हजार रुपये से ज्यादा महंगी... जानें आज का लेटेस्ट रेट

शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 37 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा पहुंच गया है. आज चांदी की कीमत में भी उछाल आया है. आइए जानते हैं क्या है आज सोना-चांदी का रेट?

Advertisement
X
आज सोना-चांदी के भाव बढ़े. (Photo: AP)
आज सोना-चांदी के भाव बढ़े. (Photo: AP)

9 जनवरी 2026 को सोने के भाव बढ़ गए हैं. आज चांदी की कीमत में भी भारी उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार कल, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹124368 था, जो आज शुक्रवार सुबह ₹125671 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 4 हजार रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

Gold-Silver Price Today 9 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 135773 137195 ₹1422 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 135229 136646 ₹1417 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 124368 125671 ₹1303 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 101830 102896 ₹1066 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79427 80259 ₹832 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  235826 239994 ₹4168 महंगी

IBJA रेट (गुरुवार, 8 जनवरी 2026)

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Price
आज भी 9000 रुपये चांदी हुई सस्ती, सोना भी टूटा... दो दिन में इतने गिर गए भाव
Gold and Silver Price Today,
चांदी धड़ाम, 12 हजार रुपये से अधिक गिरावट, सोना भी सस्ता, जानें गोल्ड-सिल्वर का रेट
Gold-Silver Price Today
सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी आज भी महंगी, जानें 7 जनवरी का रेट
Gold Silver Rates
ये तो रुक ही नहीं रही... दो दिन में चांदी ₹20000 महंगी, देखें गोल्ड रेट
Gold-Silver
Gold-Silver Price बेकाबू, क्‍या है वजह?

गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹135443 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹135773 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹235775 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹235826 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement