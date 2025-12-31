scorecardresearch
 
PPF, सुकन्या पर आया अपडेट, जानें- Small Savings Schemes पर अब कितना ब्याज मिलेगा

लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) में निवेश करने वालों को सरकार ने नए साल से पहले राहत या झटका, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है. पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना समेत सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें लगातार सातवीं तिमाही के लिए जस की तस रखी गई हैं. 1 जनवरी 2026 से लागू नई दरों में कोई बदलाव नहीं होगा.

सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरें जारी करती है (सांकेतिक फोटो)
स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes) से जुड़ा जरूरी ऐलान सरकार ने कर दिया है. बुधवार को बताया गया कि पीपीएफ (PPF) और एनएससी (NSC) सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि लगातार सातवीं तिमाही के लिए इसे अपरिवर्तित रखा, जो 1 जनवरी, 2026 से शुरू हो रही है.

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, 'वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 31 मार्च, 2026 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 सितंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) के समान ही रहेंगी.'

Small Savings Schemes पर कितना ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी, जबकि तीन साल वाली जमा पर ब्याज दर मौजूदा तिमाही की तरह 7.1 प्रतिशत रहेगी

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और डाकघर बचत जमा योजनाओं के लिए ब्याज दरें भी क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर बरकरार

किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और निवेश 115 महीनों में मैच्योर हो जाएगा

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 7.7 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी

मौजूदा तिमाही की तरह ही, चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान भी मासिक आय योजना निवेशकों को 7.4 प्रतिशत का लाभ देगी.

इसके साथ ही, डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी नहीं बदली गई हैं. इससे पहले, सरकार ने 2023-24 की चौथी तिमाही में कुछ योजनाओं में बदलाव किए थे. सरकार हर तिमाही में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जारी करती है.

---- समाप्त ----
