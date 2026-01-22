scorecardresearch
 
रिकॉर्ड हाई से 47% टूटा... अब आया बड़ा टारगेट, 700 रुपये तक जाएगा भाव!

ब्रोकरेज फर्मों ने एक शेयर पर शानदार टारगेट दिया है और कहा है कि यह शेयर तगड़ा उछाल दर्ज कर सकता है, क्‍योंकि कंपनी के ऑर्डर में उछाल आ रहा है.

स्किपर शेयरों में गिरावट. (Photo: Reuters)
दिसबंर 2024 में बनाए गए अपने रिकॉर्ड हाई से एक शेयर 47 फीसदी तक गिर चुका है. 12 दिसंबर 2024 को यह शेयर 665 रुपये पर थे, लेकिन फिर दोबारा ये शेयर इस लेवल पर नहीं आ पाया.हालांकि मिडकैप मार्केट में जारी गिरावट और उच्‍च अस्थिरता के कारण यह शेयर मौजूदा सत्र में 350 रुपये के आसपास आ गया है. 

दूसरी ओर, 2025 के अंत तक 8,800 करोड़ रुपये के मजबूत ऑर्डर बुक से बिजली उपकरण कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. इस कंपनी का नाम Skipper है, जिसके मैनेजमेंट को उम्‍मीद है कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक कंपनी का ऑर्डर बुक 9,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच रहेगा. 

कंपनी को मिले रिकॉर्ड ऑर्डर
वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक ऑर्डर मिले हुए हैं. स्किपर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में उसे 5,335 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले, जो अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक हैं. ये ऑर्डर वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 24 प्रतिशत ज्‍यादा थे. एक्सिस डायरेक्ट के अनुसार, कंपनी को अगले  3 सालों में सालाना आधार पर राजस्व में 20-25% की बढ़ोतरी और वित्त वर्ष 2026 में 10-10.5% की सीमा में EBITDA मार्जिन की उम्मीद है.

कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि उच्च प्रशिक्षण एवं विकास (T&D) योगदान और बेहतर गुणवत्ता वाले T&D अनुबंधों के कारण वर्तमान EBITDA मार्जिन में साल-दर-साल धीरे-धीरे वृद्धि होगी. कंपनी के क्षमता में उछाल के साथ अगले 4 सालों के लिए कैपिटल एक्‍सपेंसेस का अनुमान 800 करोड़ रुपये है. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 467 रुपये का टारगेट तय किया है. 

फंडामेंटली कितना मजबूत है ये शेयर? 
कंपनी का लोन-इक्विटी अनुपात 0.59 है, जो कि काफी कम है. पिछले पांच वर्षों में इसकी राजस्व वृद्धि दर 27.2% और लाभ वृद्धि दर 28.6% रही है. ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने स्किपर के शेयर के लिए 700 रुपये का टारगेट दिया है. एक अन्य ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर के लिए 490 रुपये का टारगेट तय किया है. 

इस बीच, मल्टीबैगर स्टॉक गुरुवार को बीएसई पर 5% चढ़कर 357.50 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 3,978 करोड़ रुपये हो गया. स्टॉक ने 21 जनवरी, 2026 को 338.85 रुपये का अपना 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर छुआ था. यह शेयर पिछले 3 सलाों में 205 फीसदी और 5 साल में 462 फीसदी चढ़ चुका है. 

टेक्निकल लेवल पर स्किपर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 19.4 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है. स्किपर के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
