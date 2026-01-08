कमोडिटी मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद चांदी के दाम में लगातार गिरावट आ रही है. दो दिनों से चांदी के भाव में तगड़ी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है. वहीं चांदी के साथ ही सोने के भाव भी गिरे हैं. हालांकि इसमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं रही है.

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर बुधवार को 5 मार्च वायद के लिए चांदी के रेट्स 9000 रुपये से ज्‍यादा टूट गए थे, जबकि गुरुवार को शाम 7.35 बजे तक इसके रेट्स में 14000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है. अभी चांदी 2,36,552 रुपये प्रति किलो पर है.

इसी तरह, गोल्‍ड के रेट भी टूटे हैं. 5 फरवरी वायदा के लिए 10 ग्राम सोने का भाव बुधवर को 1200 रुपये टूट गया था. वहीं गुरुवार को शाम 7.35 बजे तक सोने का भाव 1246 रुपये कम हो गया और 1,36,763 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

रिकॉर्ड हाई से इतने सस्‍ते हुए सोना और चांदी

एमसीएक्‍स पर चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 2,59,692 रुपये प्रति किलो है, जहां से चांदी अब 2,36,500 रुपये पर आ चुकी है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी के दाम 2 दिनों में 23000 रुपये टूट गए हैं. इसके अलावा, सोने के रेट की बात करें तो इसका रिकॉर्ड हाई लेवल 1,40,465 रुपये है और अब यह 1.36 लाख रुपये पर है. ऐसे में सोने के दाम में 4000 रुपये की गिरावट आई है.

मुनाफावसूली के चलते गिरावट

कमोडिटी मार्केट में चांदी के रेट तब गिरे हैं, जब यह रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी. यहां से निवेशकों ने मुनाफावसूली किया है, जिस कारण चांदी के दाम टूट रहे हैं. साथ सोने में भी गिरावट मुनाफावसूली के कारण है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ बड़े ट्रेडर्स ने चांदी पर अपनी शॉर्ट पोजिशन बनाई है, जिससे चांदी के रेट और भी तेजी से गिर रहे हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के दाम

गुरुवार को इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव लगभग $75.8 – $83.6 प्रति ट्रॉय औंस है, जो रिकॉर्ड हाई के करीब बनी हुई है. इंटरनेशनल मार्केट में सोने का स्पॉट प्राइस करीब $4,428 – $4,465 प्रति ट्रॉय औंस हैं. सोने की कीमत भी रिकॉर्ड हाई के करीब बनी हुई है.

(नोट - सोने और चांदी में किसी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

