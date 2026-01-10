शेयर बाजार से हर महीने कैसे निकाले 50,000 रुपये? समझें पूरा कैलकुलेशन

शेयर बाजार में कई तरह की निवेश योजनाएं होती हैं, जिसमें निवेश करके आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, चाहे फिर अमीर बनने की ख्वाहिश हो या फिर रेगुलर इनकम की चाहत. जहां SIP आपको हर महीने निवेश करके मोटा पैसा जमा करने की सुविधा देता है तो वहीं एक योजना SWP है, जो मंथली कमाई करा सकता है.

और पढ़ें

सिस्‍टमैटिक विड्रॉल प्‍लान (SWP) एक ऐसा निवेश प्‍लान है, जिसमें एकमुश्‍त मोटा पैसा लगाकर आप हर महीने रेगुलर इनकम उठा सकते हैं. खास बात यह है कि आपके द्वारा निवेश की गई रकम जल्‍दी खत्‍म नहीं होगी, क्‍योंकि मार्केट के हिसाब से आपको मोटा रिटर्न मिलता रहेगा जो आपके निवेश को कम होने से बचा सकता है. आज हम इसी योजना के जरिए बताएंगे कि कैसे आप हर महीने शेयर बाजार में 50 हजाार रुपये निकाल सकते हैं.

अगर आपको 50 हजार रुपये मंथली की आवश्‍यकता है और आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी निवेश की गई रकम कम होती रहे, तो आपके लिए SWP एक शानदार निवेश प्‍लान बन सकता है. इसपर शेयर बाजार के हाई रिटर्न का लाभ मिल सकता है. हालांकि मार्केट में गिरावट से आपका फंड प्रभावित भी हो सकता है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि SWP तभी शुरू करना चाहिए, जब आपके पास एक मोटी रकम बन जाए.

Advertisement

कैसे मिलेंगे 50 हजार रुपये हर महीने?

अगर आपको हर महीने 50 हजार रुपये की आवश्‍यकता है तो जरूरी निवेश कुछ बातों पर निर्भर करेगा. खासकर म्‍यूचुअल फंड में आपको सालाना एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा? कितने साल तक आप SWP करते हैं और सालाना आपको आवश्‍यकता कितनी होगी?

मान लीजिए आपको SWP के तहत 8 फीसदी का एवरेज रिटर्न मिल रहा है और आपकी मंथली जरूरी निवेश 50 हजार रुपये है यानी आपको सालाना 6 लाख रुपये की आवश्‍यकता होगी. कैलकुलेशन के हिसाब से 8 फीसदी पर 6 लाख सालाना के लिए करीब 12 से 13 गुना कॉपर्स की आवश्‍यकता होगी यानी कि आपका जरूरी निवेश 75 से 80 लाख रुपये होगा.

अगर यही रिटर्न 10 फीसदी हो तो आपको करीब ₹60–65 लाख रुपये चाहिए और 12 फीसदी रिटर्न पर आपको ₹50–55 लाख रुपये की आवश्‍यकता होगी.

80 लाख रुपये कैसे जमा करें?

अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप अभी से SIP शुरू कर सकते हैं. अगर आप 80 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 साल का समय देना पड़ेगा. 12 फीसदी एवरेज ब्‍याज पर हर महीने 17 से 18 हजार की एसआईपी करें तो 15 साल बाद आप ये लक्ष्‍य हासिल कर सकते हैं. वहीं अगर आप 9 से 10 हजार रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 12 फीसदी ब्‍याज पर आप 80 लाख रुपये 20 साल में जमा कर लेंगे.

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर या म्‍यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----