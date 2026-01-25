'चिंता कैसी... मैं सोना-चांदी खरीदता हूं', रिच डैड पुअर डैड के लेखक Robert Kiyosaki ने कही ये बड़ी बात

मशहूर किताब 'रिच डैड, पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) आए दिन लोगों को निवेश से जुड़े टिप्स देते रहते हैं. उनकी निवेश सलाह में सबसे अहम सोना-चांदी और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन सबसे ऊपर रहते हैं और वे इन एसेट्स को अमीर बनने का जरिया करार देते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर अपनी नई पोस्ट में भी उन्होंने इस बार Gold-Silver, Bitcoin की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है.

सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव की परवाह क्यों?

Robert Kiyosaki ने अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल-जबाव के रूप में सलाह दी है. उनकी X POST में सवाल रहा कि क्या मुझे इस बात की परवाह है कि सोने, चांदी या बिटकॉइन की कीमत कब बढ़ती या घटती है? इसके उत्तर में उन्होंने लिखा,'नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है.' आगे उन्होंने किसी भी तरह की चिंता न होने का बड़ा कारण भी बताया है.

आखिर क्यों नहीं है चिंता की बात?

रिच डैड पुअर डैड के राइटर ने अपनी Social Media पोस्ट में आगे बताया है कि आखिर क्यों उन्हें सोना-चांदी या बिटकॉइन की कीमत में उतार-चढ़ाव की कोई परवाह नहीं है? जवाब में उन्होंने लिखा, 'क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता जा रहा है, अमेरिकी डॉलर (US Dollar) की खरीदने की ताकत घटती जा रही है.

'मैं खरीदता हूं और अमीर होता हूं...'

सोने, चांदी के अलावा बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत की चिंता क्यों करें, जब दुनिया में नाकाबिल, बहुत पढ़े-लिखे PhD हैं... फेड, ट्रेजरी और US सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं? कियोसाकी ने लिखा कि चिंता क्यों? मैं तो सिर्फ और अधिक सोना, चांदी, बिटकॉइन खरीदता रहता हूं और अमीर होता जाता हूं. अपना ख्याल रखना.

चांदी पर सच हो रही भविष्यवाणी

बीते कुछ समय में रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे अधिक फोकस चांदी में निवेश पर रहा है. इसे अमीर बनने का सबसे उचित जरिया बताते हुए उन्होंने Silver Price को 200 डॉलर का टारगेट दिया. पिछले कुछ दिनों में ही उनकी भविष्यवाणी सच होती भी नजर आई है.

कॉमेक्स में रिकॉर्ड तेजी के साथ ही एमसीएक्स पर चांदी ने बीते साल की तरह ही इस साल के पहले महीने में भी गदर मचाए रखा है और पहली बार 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार करने के बाद लगातार उछलती जा रही है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन मामूली गिरावट के बावजूद 1 Kg Silver Price 3,4,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर, जबकि घरेलू मार्केट में चांदी का भाव 3,17,705 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुआ था.

(नोट- सोना, चांदी या किसी में भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

