Robert Kiyosaki Warning: क्या फूटने वाला है चांदी का बुलबुला? रॉबर्ट कियोसाकी बोले- '6 लाख रुपये किलो तक जाएगा भाव, लेकिन खरीदारी... '

चांदी (Silver) साल 2025 में सबसे ज्यादा चढ़कर अपने निवेशकों को मालामाल करने वाली धातु साबित हुई है और तमाम अनुमानों पर गौर करें तो अगले साल 2026 में भी इसकी रफ्तार तेज रह सकती है. इस बीच मशहूर किताब रिच डैड-पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखर रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी को लेकर चेतावनी (Robert Kiyosaki Warning) देते हुए निवेशकों को बड़ी सलाह दी है.
कियोसाकी ने कहा 'मैं 1965 से खरीद रहा'
रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन निवेश की सलाह देते हुए नजर आते हैं. उन्होंने ट्विटर (अब X) अकाउंट पर Silver को लेकर एक लेटेस्ट पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि कियोसाकी का पोस्ट तब आया है, जब बीते कारोबारी दिन सोमवार को चांदी में बड़ी गिरावट (Silver Price Crash) आई थी.
Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या चांदी का बुलबुला फूटने वाला है? मुझे चांदी बहुत पसंद है, मैंने अपनी पहली चांदी 1965 में खरीदी थी, लेकिन क्या सच में चांदी का बुलबुला सच में फूटने वाला है? FOMO (फियर ऑफ मिसिंग आउट) का उन्माद कहर आने वाला है.'
SILVER BUBBLE ABOUT to BURST?
I love silver..
I bought my first silver in 1965.
But is silver bubble about to burst?
FOMO Fear of Missing Out MANIA
crash is coming.
If you are planning on investing in silver be patient. Wait for a crash then GO or NO.
I believe silver…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 28, 2025
चांदी के खरीदारों को बड़ी सलाह
अपनी एक्स पोस्ट में कियोसाकी ने आगे लिखा कि Silver Investment का प्लान कर रहे हैं, तो फिर धैर्य रखें. भविष्य में अवसर चूक जाने के डर से प्रेरित होकर खरीदारी न करें. पहले कीमत में गिरावट का इंतजार करें, फिर निवेश करें या न करें. रिड डैड पुअर डैड के लेखक ने चांदी को नया टारगेट (Silver New Target) देते हुए कहा कि, 'मेरा मानना है कि चांदी 2026 में 100 डॉलर से ऊपर जाएगी, शायद 200 डॉलर प्रति औंस (यानी करीब 6 लाख रुपये किलो) तक भी पहुंचेगी. लेकिन मेरे पिता की सीख याद रखें कि मुनाफा खरीदते समय होता है, बेचते समय नहीं.' समझदार निवेशकों के लिए धैर्य सबसे जरूरी है, अपना ख्याल रखें.
5 साल की सबसे बड़ी गिरावट
बता दें कि सोमवार को चांदी की कीमतों में (Silver Price) में बड़ी गिरावट आई थी और अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ-साथ MCX पर भी सिल्वर देखते ही देखते क्रैश हो गई थी. चांदी अपने हाई से एक झटके में 21,511 रुपये प्रति किलो टूट गई थी. ये करीब 5 सालों में चांदी के भाव में आई सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी.
हालांकि, मंगलवार को इसमें फिर से तेज उछाल आया और 5% से ज्यादा की तेजी के साथ इस कीमती धातु ने सोमवार की गिरावट की भरपाई कर दी. रॉयटर्स के मुताबिक, इंटरनेशनल मार्केट में हाजिर चांदी में 3.7% की तेजी दर्ज की गई और ये 74.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि बीते कारोबारी दिन ये 83.62 डॉलर के लाइफ टाइम हाई पर पहुंचकर फिसली थी.
रॉबर्ट कियोसाकी की बात में कितना दम?
Silver को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी के नए टागरेग और सलाह को साफ शब्दों में समझें, तो ये इस बात को स्पष्ट करते प्रतीत होते हैं कि चांदी का लॉन्गटर्म फ्यूचर उज्ज्वल बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. असाधारण लाभ के बाद गिरावट स्वाभाविक है. हालांकि, कियोसाकी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 200 डॉलर तक चांदी पहुंचेगी या नहीं, ये अगले साल कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे ग्लोबल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डिमांड.