रेडटेप लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली. कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 7 फीसदी तक गिरकर 120 रुपये पर आ गए थे. हालांकि इससे पहले मंगलवार को इस शेयर में 12 फीसदी की तेजी आई थी. इस बदलाव की बड़ी वजह न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट रही है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडटेप के फाउंडर मिर्जा परिवार कंपनी में अपनी बहुमत हिस्सेदारी या पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. जिसे खरीदने के लिए प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन (Blackstone) और केकेआर (KKR) की ओर से दिलचस्‍पी दिखाई गई है. इसकी कुल वैल्‍यू करीब 51 करोड़ डॉलर बताई गई थी.

रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि रेडटेप की प्रमोटर मिर्जा फैमिली ने अपनी हिस्‍सेदारी बेचने की प्र‍क्रिया के लिए अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young) को एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्‍त किया है. जूता बनाने वाली ये कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड से अलग होकर बनी कंपनी है.

कंपनी ने क्‍या दिया बड़ा अपडेट?

इन खबरों पर प्रमोटर्स ने सफाई दी है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं है, जिसकी जानकारी सिक्‍योरिटीज एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) के नियमों के तहत पब्लिक करना जरूरी हो. कंपनी ने आगे कहा कि उसके प्रमोटर समय-समय पर कारोबार के विस्तार, ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन के लिए रणनीतिक फैसले लेते रहते हैं. शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर तिमाही के अंत तक रेडटेप में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.8% थी.

रेडटेप के शेयरों का हाल

गौरतलब है कि रेडटेप के शेयर इस साल गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. इससे पहले 2025 में कंपनी के शेयरों में करीब 44% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है. इस बीच ऐसी रिपोर्ट और बयान सामने आने से निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं. विशेषज्ञों का भी मानना है कि जबतक हिस्‍सेदारी को लेकर चीजें स्‍प्‍ष्‍ट नहीं होती हैं, तबतक इसके शेयरों में उतार-चढ़ाव रह सकता है. बुधार को यह शेयर 2.58 फीसदी टूटकर 15 रुपये पर बंद हुआ.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. )

