दिवाली पर गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

देश में दिवाली (Diwali) की धूम है. इस बीच राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों (Contractual Workers) को बड़ा तोहफा दिया है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित (Regular) करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी साझा की. ?

मुख्यमंत्री अशोह गहलोत का ट्वीट

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट (CM Ashok Gehlot Tweet) किया, 'हमने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस निर्णय से लगभग 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी. मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस निर्णय से लाभान्वित होने जा रहे हैं और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं'

We took a historical decision to open doors to regularise them. This decision will ensure social security of about 1,10,000 contractual personnel. I congratulate all the contractual personnel who will benefit from this decision and I wish them a bright Future.