शराब बनाने वाली देशी कंपनी का बड़ा ऐलान, आज 13 फीसदी चढ़ गया शेयर

शराब बनाने वाली घरेलू कंपनी के शेयर में आज तगड़ी उछाल देखी गई है, क्‍योंकि कंपनी ने एक्‍सचेंजों को एक बड़ी जानकारी दी है.गुरुवार को पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर 13% चढ़ गए और BSE पर दिन का हाई 639.35 रुपये पर पहुंच गए.

कंपनी की छत्तीसगढ़ यूनिट में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने के बाद शेयरों में यह तेजी देखी गई है. इस यूनिट की क्षमता अब 200 किलोलीटर प्रतिदिन (केएलपीडी) है. Piccadily Agro Industries के शेयर एनएसई पर 6.84 फीसदी चढ़कर 604.55 रुपये पर बंद हुआ.



छत्तीसगढ़ यूनिट्स में उत्‍पादन शुरू

कंपनी ने कहा कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ स्थित अपनी यून‍िट में 200 किलो लीटर प्रति दिन (केएलपीडी) की क्षमता के साथ 31 दिसंबर, 2025 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है. कंपनी ने यह जानकारी एक्‍सचेंज को दिया है.

कंपनी के पास कौन-कौन से खास प्रोडक्‍ट्स?

उत्‍पादन की शुरुआत कंपनी के विस्‍तार योजना का हिस्‍सा है. इससे इसके मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट्स की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्‍मीद है. बाते दें पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज दो रणनीतिक व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें डिस्टिलरी और चीनी शामिल है.यह माल्ट व्हिस्की, कास्क एज्ड रम, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और इथेनॉल समेत उत्पादों को बनाता है.

गौरतलब है कि साल 2022 में कंपनी ने अपने प्रमुख सिंगल माल्ट व्हिस्की ब्रांड 'इंड्री' के लॉन्च के साथ अपने नाम को और मजबूत किया, जिसे व्हिस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में बेस्ट इन शो मिला. इस व्हिस्‍की ने अन्य सभी स्कॉटिश, जापानी और विश्व व्हिस्की को पीछे छोड़ दिया था.

शेयरों का प्रदर्शन

3 महीने में यह शेयर 10 फीसदी गिर चुका है. वहीं छह महीने में यह शेयर 4 फीसदी नीचे आ चुका है. पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 सप्‍ताह का हाई लेवल 805 रुपये है और 52 वीक का लो लेवल 533 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 5,573 करोड़ रुपये हो चुका है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

