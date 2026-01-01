scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

शराब बनाने वाली देशी कंपनी का बड़ा ऐलान, आज 13 फीसदी चढ़ गया शेयर

पॉपुलर व्हिस्‍की बनाने वाली कंपनी Piccadily Agro Industries ने आज एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद इसके शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी आई है.

Advertisement
X
शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर में तेजी. (Photo: Piccadily/Getty)
शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर में तेजी. (Photo: Piccadily/Getty)

शराब बनाने वाली घरेलू कंपनी के शेयर में आज तगड़ी उछाल देखी गई है, क्‍योंकि कंपनी ने एक्‍सचेंजों को एक बड़ी जानकारी दी है.गुरुवार को पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर 13% चढ़ गए और BSE पर दिन का हाई  639.35 रुपये पर पहुंच गए. 

कंपनी की छत्तीसगढ़ यूनिट में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने के बाद शेयरों में यह तेजी देखी गई है. इस यूनिट की क्षमता अब 200 किलोलीटर प्रतिदिन (केएलपीडी) है. Piccadily Agro Industries के शेयर एनएसई पर 6.84 फीसदी चढ़कर 604.55 रुपये पर बंद हुआ. 
 
छत्तीसगढ़ यूनिट्स में उत्‍पादन शुरू 
कंपनी ने कहा कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ स्थित अपनी यून‍िट में 200 किलो लीटर प्रति दिन (केएलपीडी) की क्षमता के साथ 31 दिसंबर, 2025 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है. कंपनी ने यह जानकारी एक्‍सचेंज को दिया है. 

कंपनी के पास कौन-कौन से खास प्रोडक्‍ट्स? 
उत्‍पादन की शुरुआत कंपनी के विस्‍तार योजना का हिस्‍सा है. इससे इसके मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट्स की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्‍मीद है. बाते दें पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज दो रणनीतिक व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें डिस्टिलरी और चीनी शामिल है.यह माल्ट व्हिस्की, कास्क एज्ड रम, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और इथेनॉल समेत उत्पादों को बनाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

सरकार के एक फैसले से मचा कोहराम, आज 19 फीसदी तक टूट गए ये स्‍टॉक्‍स!
Stock Market Surge
साल के पहले दिन शेयर बाजार बम-बम, खुलते ही 10% से ज्यादा उछले ये स्टॉक
Stock Market Rally
साल 2025 के आखिरी दिन शेयर बाजार में जश्न, 4 लाख करोड़ की हुई कमाई
Gujarat Kidney & Super Speciality will make its stock market debut on Tuesday, December 30, after the healthcare services firm raised Rs 250.80 crore via IPO between December 22-24, selling its shares for Rs 114 apeice.
आज क्‍यों आई बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़ा, 16% तक उछले ये स्‍टॉक्‍स
12500 रुपये तक जाएगा ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने कहा- 100% बढ़ने वाला है मुनाफा!
Advertisement

गौरतलब है कि साल 2022 में कंपनी ने अपने प्रमुख सिंगल माल्ट व्हिस्की ब्रांड 'इंड्री' के लॉन्च के साथ अपने नाम को और मजबूत किया, जिसे व्हिस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में बेस्ट इन शो मिला. इस व्हिस्‍की ने अन्य सभी स्कॉटिश, जापानी और विश्व व्हिस्की को पीछे छोड़ दिया था. 

शेयरों का प्रदर्शन  
3 महीने में यह शेयर 10 फीसदी गिर चुका है. वहीं छह महीने में यह शेयर 4 फीसदी नीचे आ चुका है. पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 सप्‍ताह का हाई लेवल 805 रुपये है और 52 वीक का लो लेवल 533 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 5,573 करोड़ रुपये हो चुका है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement