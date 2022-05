Petrol Price Today: तेल कंपनियों ने अपडेट किए पेट्रोल-डीजल के रेट्स, जानिए आपके शहर में कितने में बिक रहा तेल

Petrol-Diesel Price Today, 26 May Petrol and Diesel Rates Check Here: सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. देश में आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये में बिक रहा है.

इसके अलावा, अन्य महानगरों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदले हैं. आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये में बिक रहा है. इसके अलावा, चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये पर स्थिर है, जबकि डीजल 94.24 रुपये में बिक रहा है. वहीं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये में मिल रहा है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए जनता को राहत दी थी. पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी. इसके बाद, सभी राज्यों में तेल की कीमतें घट गई थीं. वहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि दो महीने पहले जितने तेल के दाम बढ़े थे, लगभग उतने ही रुपये घटाए गए हैं. साथ ही, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार का भी हिस्सा है, जिसे कम किया गया है.

शहर का नाम पेट्रोल रु. प्रति लीटर पेट्रोल रु. प्रति लीटर दिल्ली 96.72 89.62 मुंबई 111.35 97.28 चेन्नई 102.63 94.24 कोलकाता 106.03 92.76

केंद्र सरकार द्वारा टैक्स में कटौती किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने भी जनता को राहत दी थी. केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने वैट को कम कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.44 रुपये प्रति लीटर की दर से कीमत में कटौती की थी. केरल सरकार ने पेट्रोल पर 2.41 रुपये और डीजल पर 1.36 रुपये घटा दिए थे.

SMS से चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल का भाव

आप एक SMS के जरिए रोज अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत जान सकते हैं. इसके लिए इंडियन ऑयल (IOCL) के ग्राहकों को RSP कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. अपने शहर का RSP कोड जानने के लिए यहां क्लिक करें.

प्रतिदिन अपडेट होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम तय करती हैं. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं.