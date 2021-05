Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के आज के दाम जारी, जानें अपने शहर का भाव

Petrol and Diesel Price Today 26 May 2021: हर रोज की तरह सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार की पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं. राहत की बात ये है कि घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने दोनों ईंधन की कीमतों (Fuel Price) में बढ़ोतरी नहीं की है. घरेलू बाजार में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel ) के रेट में कोई बदलाव ना होने की वजह से आज (26 May 2021) दाम स्थिर है.

जानें प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 93.44 रुपये और डीजल का दाम 84.32 रुपये है. इसी तरह, मुंबई में पेट्रोल 99.70 रुपये और डीजल 91.57 रुपये प्रति लीटर है.



पिछले तीन दिन में दो बार बढ़े दाम

मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. मंगलवार यानी 25 मई को पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी. हालांकि इससे पहले सोमवार को तेल की कीमतें स्थिर रही थीं. वहीं, बीते रविवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था. 23 मई यानी रविवार को पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 27 पैसे मंहगा हुआ था.

25 मई: पेट्रोल-डीजल की कीमतें

दिल्ली- पेट्रोल 93.44 रुपये और डीजल 84.32 रुपये प्रति लीटर

मुंबई- पेट्रोल 99.70 रुपये और डीजल 91.57 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई- पेट्रोल 95.06 रुपये और डीजल 89.11 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता- पेट्रोल 93.49 रुपये और डीजल 87.16 रुपये प्रति लीटर

24 मई: पेट्रोल-डीजल की कीमतें

दिल्ली- पेट्रोल 93.21 रुपये और डीजल 84.07 रुपये प्रति लीटर

मुंबई- पेट्रोल 99.49 रुपये और डीजल 91.30 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई- पेट्रोल 94.86 रुपये और डीजल 88.87 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता- पेट्रोल 93.27 रुपये और डीजल 86.91 रुपये प्रति लीटर

हर सुबह अपडेट होते हैं तेल के भाव?

पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजना विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड (Crude) की कीमत के आधार पर अपडेट की जाती हैं. रेट जारी करने से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा करते हैं उसके बाद रेट तय किए जाते हैं. इसी के साथ भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह सभी शहरों की पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों की जानकारी देती हैं.