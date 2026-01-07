scorecardresearch
 
LIC ने लॉन्‍च की नई स्‍कीम... सिर्फ एक प्रीमियम पर लाइफटाइम कवर, सेविंग की भी गारंटी!

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने पॉलिसी होल्‍डर्स के लिए नई योजना पेश की है, जो सेविंग के साथ ही लाइफटाइम बीमा की गारंटी देता है. साथ ही एलआईसी ने लैप्‍स पॉसिली को शुरू करने के लिए अभियान भी चलाया है.

एलआईसी ने पेश किया नया प्‍लान. (Photo: ITG)
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने साल 2026 की पहली पॉलिसी लॉन्‍च कर दी है. साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया है. एलआईसी ने लैप्‍स हो गई पॉलिसी को फिर शुरू करने का भी अभियान चालू किया है, जो बंद हो चुके पॉलिसीहोल्‍डर्स के पॉलिसी को फिर से शुरू करेगा. 

अपने पॉलिसी होल्‍डर्स को और ज्‍यादा फायदा देने के लिए जीवनी बीमा कंपनी ने नया प्‍लान LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम स्कीम ( LIC Jeevan Utsav Single Premium) पेश की है. यह पॉलिसी 12 जनवरी 2026 से खरीदारी के लिए उपलब्‍ध होगी. यह एक नॉन लिंक्‍ड  और नॉन क्रॉस बीमा योजना है, जो सेविंग के साथ ही पूरे लाइफ का कवर देती है. इसमें पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम जमा करना होगा. 

हालांकि, LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम स्कीम (LIC Jeevan Utsav Single Premium)  की अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. इस प्‍लान में लाभ, रिटर्न और अन्‍य शर्तों की जानकारी आनी बाकी है. लेकिन इतना तो तय है कि यह योजना सिंगल प्रीमियम जमा करने पर जीवनभर कवर के साथ सेविंग का फायदा देगी.  

साल 2025 में ये स्‍कीम्‍स हुईं लॉन्‍च
पिछले साल एलआईसी ने एक के बाद एक कई योजनाएं पेश की थीं, जो पॉलिसीहोर्ल्‍स को अलग-अलग फायदा पहुंचाती हैं. इन योजनाओं में एलआईसी प्रोटीन प्‍लस (LIC Protection Plus), एलआईसी बीमा कवच (LIC Bima Kavach), एलआईसी जन सुरक्षा प्‍लान (LIC Jan Suraksha Plan), एलआईसी बीमा लक्ष्‍मी प्‍लान (LIC Bima Lakshmi Plan) और LIC Smart Pension Plan शामिल हैं.

बंद हुए पॉलिसी के लिए अभियान
LIC ने उन पॉलिसीधारकों के लिए विशेष रिवाइवल अभियान शुरू किया है, जिनकी पॉलिसी प्रीमियम न भर पाने की वजह से बंद हो गई थी. यह अभियान 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसके तहत नॉन-लिंक्ड और माइक्रो इंश्योरेंस प्लान को दोबारा चालू किया जा सकेगा. पात्र पॉलिसीहोल्‍डर्स को लेट फीस में छूट दी जाएगी. 

LIC के मुताबिक, लेट फीस में 30% तक की छूट मिलेगी और अधिकतम छूट की सीमा ₹5,000 तय की गई है. हालांकि मेडिकल या हेल्थ से जुड़ी शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. एलआईसी ने आगे कहा कि पॉलिसी को पहला प्रीमियम बकाया होने की तारीख से 5 साल के भीतर रिवाइव किया जा सकता है. 

किसे मिलेगा पॉलिसी शुरू करने का मौका? 
वही पॉलिसी पात्र होगी, जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्‍स हुई हो और जिसकी पॉलिसी अवधि पूरी नहीं हुई हो. एलआईसी की ओर से यह अभियान इसलिए शुरू हुआ है, क्‍योंकि LIC का कहना है कि यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के लिए है, जो आर्थिक या अन्‍य प्रतिकुल परिस्थिति के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए. कंपनी के मुताबिक, पॉलिसी को चालू रखना जरूरी है ताकि बीमा का पूरा लाभ मिल सके. इसलिए पुरानी पॉलिसी को छोड़ने के बजाय उसे रिवाइव कराना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

