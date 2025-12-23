मल्‍टीबैगर शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 50 फीसदी नीचे आ चुका है, लेकिन अब इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलने लगे हैं. जिस कारण शेयर रिकवरी मोड में आ चुका है और तेजी दिखा रहा है. आज भी इस कंपनी के शेयर में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वह एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर का स्‍टॉक शक्ति पंप्स (Shakti Pumps) है.

और पढ़ें

आज इस शेयर में 3.52% चढ़कर 738.80 रुपये पर पहुंच चुके हैं. पिछले 2 सप्‍ताह के दौरान इस शेयर ने 24% की रिकवरी हासिल की है. 9 जनवरी 2025 को इसके शेयर अपने रिकॉर्ड हाई 1,398 रुपये पर थे, वहां से अभी भी यह शेयर 49 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है.

मल्‍टीबैगर शेयर ने दो साल के दौरान 334% और 3 साल के दौरान यह शेयर 991% की तेजी दिखा चुका है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8894.53 करोड़ रुपये है. सोमवार को यह शेयर 1.32% गिरकर 713.90 रुपये पर बंद हुआ था.

टेक्निकल स्‍तर पर कैसा है ये शेयर?

इस शेयर का RSI 53.2 है, जो यह दिखाता है कि न तो यह शेयर ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्‍ड है. यह शेयर 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन के लोअर ट्रेड पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन मूविंग एवरेज पर है. शक्ति पंप के शेयरों का 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर 549 रुपये है.

Advertisement

कहां तक जाएगा ये शेयर?

आनंद राठी ने इस शेयर पर शानदार टारगेट दिया है. उनका कहना है कि यह शेयर 1,050 रुपये तक जा सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि इंडियन सोलर पंप मार्केट वित्त वर्ष 2030 तक 11 फीसदी के CAGR से बढ़ने वाली है. कंपनी के पास 1,350 करोड़ रुपये का ऑर्डर है और रेवेन्‍यू टारगेट 2026 में 3000 करोड़ रुपये का है.

क्‍या करती है ये कंपनी?

कंपनी का टारगेट 10 लाख पंप लगाने का है और बैकयार्ड इंटेरियो के लिए 2.2 GW DCR का सेल लाइन बनाना है. ब्रोकरेज को उम्‍मीद है कि शक्ति पंप सोलर पंप इंडट्री में 25 फीसदी मार्केट शेयर के साथ बड़ा बेनिफिसयर होगा. भारत की यह कंपनी कई तरह के पंप बनाती है, जिसमें सब्‍मरसिबल, सोलर, प्रेशर बूस्‍टर, एग्रीकल्‍चर और अन्‍य शामिल हैं. ये सभी पंप घरेलू, इंडस्‍ट्रियल और एग्रीकल्‍चर उद्देश्‍य के लिए किए जाते हैं. यह कंपनी 100 से ज्‍यादा देशों में एक्‍सपोर्ट का काम करती है.

कंपनी को मिल रहे लगातार ऑर्डर

दिसंबर 2025 में इस कंपनी को कई ऑर्डर मिले हैं. ₹443.78 करोड़ का बड़ा ऑर्डर महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से दिया गया है. 2,033 सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम्स की डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए ₹71.25 करोड़ का ऑर्डर मध्‍य प्रदेश से मिला है. इसके अलवा, झारखंड सरकार से ₹23.98 करोड़ का ऑर्डर मिला है. महाराष्ट्र (MSEDCL) से इसको एक और ऑर्डर 356.8 करोड़ रुपये का मिला है.

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----