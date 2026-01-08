scorecardresearch
 
Crorepati Penny Stock: शेयर नहीं ये तो पैसे छापने की मशीन, ₹1 थी कीमत... 15 महीने में निवेशक करोड़पति

Crorepati Penny Stock: शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इसमें कई ऐसे स्टॉक हैं, जो निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन साबित हुए हैं.

15 महीने में इस शेयर ने दिया 131000% से ज्यादा रिटर्न (File Photo: ITG)
15 महीने में इस शेयर ने दिया 131000% से ज्यादा रिटर्न (File Photo: ITG)

शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट लंबी है. इनमें से कुछ लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मालामाल करने वाले साबित हुए हैं, तो कुछ ने सालभर में ही निवेशकों को करोड़पति (Crorepati) बना दिया है. ऐसा ही एक कमाल का छुटकू शेयर है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलिविजन का स्टॉक (Sri Adhikari Brothers Share), जिसने महज 15 महीने में ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है और इस दौरान 1.36 लाख फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है. 

15 महीने में निवेशकों करोड़पति 
कम समय में अच्छा पैसा बनाने वाले शेयरों की लिस्ट में श्री अधिकारी ब्रदर्स का शेयर टॉप रैंकिंग में शामिल है. दूसरे शब्दों में कहें, तो ये शेयर नहीं, बल्कि अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बन गया. ऐसा कहा भी क्यों न जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश करने वाले निवेशक अब करोड़पति हो गए होंगे. ऐसा हो भी क्यों न? आखिर इन 15 महीनों में Sri Adhikari Share Price 11 सितंबर 2023 को महज 1.30 रुपये से चढ़कर बुधवार को 1770 रुपये पर बंद हुआ था. 

1 लाख को बना दिया 13 करोड़ 
शेयर के भाव में आई इस ताबड़तोड़ तेजी के चलते इसमें पैसे लगाने वाले निवेशकों को 1,36,053% का धांसू मल्टीबैगर रिटर्न मिला है. अब निवेशकों की रकम और फायदे का कैलकुलेशन करें, तो अगर किसी व्यक्ति ने 11 सितंबर 2023 को इस कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उस निवेशक की रकम अब तक बढ़कर 1,36,153,000 रुपये हो गई होगी. मतलब 1 लाख 1 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ रुपये से ज्यादा बन गए होंगे. 

5 साल में 89600% से ज्यादा रिटर्न 
वहीं इस शेयर की बीते पांच साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 4 जनवरी 2021 को इस मल्टीबैगर स्टॉक का प्राइस 1.90 रुपये था, लेकिन ये 2024 की शुरुआत में यानी 5 जनवरी 2025 तक बेहद सुस्त रफ्तार से भागते हुए 3 रुपये के स्तर तक पहुंचा था. वहीं बीता साल इस शेयर के निवेशकों के लिए जबर्दस्त साबित हुआ और शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागा. 29 नवंबर 2024 को इसका भाव 1932 रुपये के पार निकल गया था. हालांकि, इसके बाद ये फिसला, लेकिन फिर भी मंगलवार को 1.59% की तेजी लेकर 1705 रुपये पर क्लोज हुआ. ऐसे में 5 साल में इस शेयर से मिला रिटर्न 89,636% रहा. 

क्‍या करती है कंपनी?
श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की शुरुआत 1994 में की गई थी और ये एक मीडिया कंपनी है, जो विभिन्न प्रसारकों, एग्रीगेटर्स और सैटेलाइट नेटवर्कों के लिए कंटेंट प्रोडक्शन समेत अन्य काम करती है. निवेशकों को मालामाल करने वाली ये फर्म एक स्मॉलकैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेश 4330 करोड़ रुपये है.  

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्‍सपर्ट से सलाह जरूर लें.)

