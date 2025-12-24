scorecardresearch
 
Multibagger Stock: 50 रुपये का ये शेयर कमाल, निकला ₹950 के पार...1800% रिटर्न, एक्सपर्ट बोले- खरीदें

Defence सेक्टर की कंपनी Astra Microwave का शेयर अपने निवेशकों के लिए कुछ ही सालों में मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है. जब देश में कोरोना महामारी का प्रकोप था, तो ये टूटकर महज 50 रुपये पर आ गया था, लेकिन फिर रॉकेट की रफ्तार से रिकवरी की है.

कोरोना काल के बाद शेयर ने दिखाई जबर्दस्त रिकवरी (Photo: ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) को भले ही जोखिम भरा निवेश माना जाता है, लेकिन ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बनकर उभरे हैं. ऐसा ही एक शेयर है डिफेंस सेक्टर की कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव स्टॉक (Astra Microwave Share), जो अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) साबित हुआ और 50 रुपये से 950 रुपये पर पहुंच गया और निवेशकों को मालामाल करने का काम किया है. 

बाजार पस्त, ये डिफेंस स्टॉक मस्त  
जब देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था, तो उस Covid काल में एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस स्टॉक की कीमत महज 50 रुपये थी, लेकिन जिस रफ्ताह से देश की इकोनॉमी (Indian Economy) इस महामारी से उबरकर तूफानी तेजी से आगे बढ़ी, ये Defence Stock भी रॉकेट की रफ्तार से भागा और निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न दिया. मंगलवार को कारोबार के दौरान ये 1.68 फीसदी की उछाल के साथ 951 रुपये पर क्लोज हुआ. इस शेयर का 52 वीक का हाई 1195.90 रुपये है. 

1800% का धुआंधार रिटर्न
50 रुपये से 951 रुपये पर पहुंचे इस डिफेंस स्टॉक में पैसे लगाने वाले निवेशकों को इस अवधि में 1800% का धुआंधार मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) हासिल हुआ है. उनके फायदे का कैलकुलेशन देखें, तो अगर किसी निवेशक ने Corona Period में Astra Microwave Stock में सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और अब तक इसे होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम बढ़कर अब 19 लाख रुपये हो गई होगी. 

Astra Microwave 1991 में स्थापित हैदराबाद हेडक्वार्टर वाली कंपनी है और Defece, दूरसंचार और अंतरिक्ष के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, माइक्रोवेव चिप्स और माइक्रोवेव-आधारित सब-सिस्टम्स की बड़ी रेंज की टॉप डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर कंपनी है. कोरोना से उबरते हुए इस शेयर की रफ्तार को देख ब्रोकरेज फर्म भी इस पर बुलिश हैं और पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए इस स्टॉक में और तेजी की उम्मीद जता रही हैं. 

एक्सपर्ट ने बताया- कहां तक जाएगा? 
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि,'हम एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 'Buy Rating' दे रहे हैं और इसके लिए नया टारगेट प्राइस 1,100 रुपये सेट करते हुए इसकी कवरेज शुरू कर रहे हैं. इसके अलावा जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की ओर से कहा गया है कि रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉर और स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपनी ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है. इसे देखते हुए इसके शेयर का नया टारगेट 1,067 रुपये सेट किया गया है और इसे 'एक्युमुलेट' रेटिंग दी गई है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

