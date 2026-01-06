scorecardresearch
 
क्‍या आपका भी दांव? दिग्‍गज शेयर ने कराया तगड़ा नुकसान... निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयरों ने आज तगड़ा नुकसान कराया है, जिसने एक ही दिन में निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा रकम डूबो दिए.

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने कराया तगड़ा नुकसान. (Photo: File/ITG)
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने कराया तगड़ा नुकसान. (Photo: File/ITG)

भारतीय शेयर बाजार के दिग्‍गज शेयर ने आज निवेशकों को गहरी चोंट दे डाली. शेयर बाजार बंद होने तक यह निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया. निवेशकों को इतना तगड़ा नुकसान तब हुआ, जब कंपनी ने तेल को लेकर बड़ा अपडेट दिया, क्‍योंकि कई दिनों से रूसी तेल को लेकर ग्‍लोबल मीडिया में अफवाहें चल रही थीं. 

हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयर के बारे में. मंगलवार को RIL के शेयर 4.42% गिरकर 1507.70 रुपये पर बंद हुए. आज के सत्र में निवेशकों को 0.94 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कंपनी का मार्केट कैप पिछले सत्र के 21.34 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 20.40 लाख करोड़ रुपये रह गया.टाटा ट्रेंट के बाद RIL सेंसेक्स के शीर्ष नुकसान झेलने वाले शेयरों में शामिल था.

आज क्‍यों गिरा ये शेयर?
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज को लेकर आरोप लगाया गया था कि रूसी कच्चे तेल से भरे तीन जहाज कंपनी की जामनगर रिफाइनरी की ओर जा रहे थे. हालांकि RIL ने कंफर्म करते हुए कहा कि उसे हाल के हफ्तों में ऐसा कोई शिपमेंट नहीं मिला है और जनवरी में रूसी कच्‍चे तेल की डिलीवरी की उम्‍मीद नहीं है. कंपनी द्वारा यह अपडेट देने के बाद रिलायंस के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली.

RIL का यह खंडन ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें सुझाव दिया गया था कि रिफाइनरी को इस महीने रूस से यूराल्स क्रूड की खेप मिलने वाली है.  

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज को लेकर एक्‍सपर्ट ने क्‍या कहा? 
आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि सपोर्ट 1,500 रुपये पर और रेसिस्‍टेंस 1,555 रुपये पर रहेगा. 1555 रुपये के स्तर से ऊपर निर्णायक उछाल आने पर 1600 रुपये तक की और तेजी आ सकती है. शॉर्ट टर्म में अपेक्षित व्यापारिक दायरा 1500 रुपये और 1600 रुपये के बीच रहेगा. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन दावों को 'पूरी तरह से झूठा' बताया. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके जामनगर रिफाइनरी को पिछले लगभग तीन हफ्तों से रूस से तेल की कोई खेप नहीं मिली है और न ही जनवरी में मिलने की उम्मीद है. रिलायंस के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को फिर से बताया कि रिफाइनरी को इस महीने रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी की उम्मीद नहीं है और उसने जनवरी के लिए कोई खरीदारी नहीं की है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

