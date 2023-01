मुकेश अंबानी करने जा रहे बड़ी खरीदारी! अब इस विदेशी कंपनी पर है नजर... रेस में ये बड़े नाम भी शामिल

एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) एक बड़ी खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं. अब दिग्गज भारतीय उद्योगपति की नजर एक बड़ी विदेशी कंपनी पर है. थ्राइव कैपिटल (Thrive Capital) नाम की इस इन्वेस्टमेंट फर्म को Josh Kushner द्वारा साल 2009 में शुरू किया गया था.

ये बड़े नाम भी लिस्ट में शामिल

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, थ्राइव कैपिटल में 3.3 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदने की रेस में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के साथ ही ब्राजील के Jorge Paulo Lemann और फ्रांस के Xavier Niel भी कंपनी के 3.3 फीसदी स्टेक की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं. इनके अलावा KKR & Co के फाउंडर Henry Kravis और Walt Disney के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Robert Iger भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

अंबानी खर्च करेंगे 175 मिलियन डॉलर

रिपोर्ट के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट फर्म में 3.3 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को करीब 175 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे. इस डील के तहत थ्राइव कैपिटल की वैल्यू 5.3 अरब डॉलर आंकी गई है. कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि साल 2021 में इसकी कीमत 3.6 अरब डॉलर आंकी गई थी. उसी साल कंपनी ने कुछ स्टेक गोल्डमैन सेक्स ग्रुप को बेच दिए थे. हालांकि बाद में इसे वापस खरीद भी लिए थे.

इन कंपनियों में किया है बड़ा निवेश

इस इन्वेस्टमेंट फर्म के निवेश की बात करें तो इसने ऑस्कर हेल्थ इंक. (Oscar Health Inc.), कम्पास इंक. (Compass Inc.), एफर्म होल्डिंग्स इंक.( Affirm Holdings Inc.), ओपेनडोर टेक्नोलॉजीज इंक. (Opendoor Technologies Inc.), यूनिटी सॉफ्टवेयर इंक.(Unity Software Inc.), हिम्स एंड हर्स हेल्थ इंक. (Hims & Hers Health Inc.) के अलावा सेलेब्रिटी किम कार्दाशियां की कंपनी स्किम्स (SKIMS) समेत कई फर्मों में निवेश किया है.

मुकेश अंबानी के पास इतनी संपत्ति

अपने कारोबार को लगातार विस्तार दे रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर (World's 12th Richest) व्यक्ति हैं. ब्लूमबर्ग के बिलेनियर्स इंडेक्स के मुकाबिक, उनकी कुल नेटवर्थ (Mukesh Ambani Net Woryj) 83.9 अरब डॉलर है. लंबे समय तक मुकेश अंबानी टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल रहे हैं. हालांकि, बीते कुछ दिनों में उन्हें तगड़ा घाटा उठाना पड़ा है और वे इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं. बीते 24 घंटे में रिलायंस चेयरमैन को 838 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है.