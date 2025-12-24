2025 में इन चार शेयरों ने कर दिया कंगाल... 95% तक गिरे भाव, निवेशक पीट रहे माथा!

शेयर बाजार में निवेश करना जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है, उतना ही बड़ा रिस्‍क भी होता है. लोग शेयर बाजार में मोटा रिटर्न कमाने के चक्‍कर में आते हैं, लेकिन कभी-कभी गलत स्‍टॉक में पैसा लगा देने से उनकी निवेश की गई रकम कम हो जाती है या फिर खत्‍म हो जाती है. आज हम 4 ऐसे स्‍टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने निवेश किए गए लोगों के पैसों को लगभग खत्‍म कर दिया. इन पांच शेयरों में 97.8% तक की गिरावट आई है.

वन मोबिक्विक सिस्‍टम (One Mobikwik Systems Ltd)

डिजिटल पेंमेंट एग्रीगेटर कंपनी One Mobikwik Systems Ltd के शेयर इस साल के दौरान करीब 60 फीसदी गिर चुके हैं. 698 रुपये से गिरकर यह शेयर 233 रुपये पर कारोबार कर रहा है. 6 महीने में यह स्‍टॉक 3 फीसदी टूटा है, जबकि 3 महीने के दौरान इस शेयर में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है. अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 1849 करोड़ रुपये है.

एजीएस ट्रांजैक्‍ट टेक्‍नोलॉजी (AGS Transact Technologies)

साल 2025 में AGS Transact Technologies शेयर 95.6 फीसदी गिरा है और अभी 4 रुपये पर करोबार कर रहा है. वहीं इस साल 2 जनवरी को इस शेयर का भाव 68 रुपये था. इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 54 करोड़ रुपये है. यह कंपनी अभी दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है. यह कंपनी एटीएम कैश मैनेजमेंट, डिजिटल भुगतान (POS मशीनें, प्रीपेड कार्ड), बैंकिंग ऑटोमेशन, पेट्रोलियम आउटलेट ऑटोमेशन और फास्टैग जैसी सर्विस देती है.

वंटेज नॉलेज अकादमी (Vantage Knowledge Academy)

इस साल की शुरुआत में इस कपंनी का शेयर 54 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब 97 फीसदी टूटकर 1 रुपये के भाव पर आ चुके हैं. इसका मार्केट कैप अब सिर्फ 47 करोड़ रुपये का रह गया है. यह कंपनी एजुकेशनल और ट्रेनिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से Finance, Banking, Accounts, Law, IT और Skill-Based एजुकेशन ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर है. यह कंपनी कई फाइनेंशियल सस्‍याओं से जूझ रही है.

स्प्राइट एग्रो लिमिटेड (Spright Agro Ltd)

एक जनवरी को यह शेयर 15 रुपये के भाव पर करोबार कर रहा था, लेकिन आज यह शेयर 76 पैसे पर कारोबार कर रहा है. यह इस साल 95.7% फीसदी गिरा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 85 करोड़ रुपये पर आ चुका है. एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की यह कंपनी कृषि उत्पादन, ट्रेडिंग और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति के बिजनेस में है. यह कंपनी खेती-किसानी से जुड़ी कई सर्विस पेश करती है और कमोडिटी मार्केट में कारोबार करती है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

