मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयर में आज स्‍टॉक स्प्लिट ट्रेड कर रहे हैं. कंपनी के बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही स्‍टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी थी. शुक्रवार को इसका रिकॉर्ड डेट तय था, जिस कारण आज यह शेयर 11,219 रुपये से 2,190 रुपये के भाव पर आ गया.

स्‍टॉक स्प्लिट होने के बाद अब इसके शेयरों में तेजी देखी जा रही है. अभी MCX के शेयर 1.73 फीसदी चढ़कर 2,236 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. एमसीएक्‍स ने निवेशकों को 3 महीने में ही 40 फीसदी से ज्‍यादा का रिटर्न दिया है. वहीं एक साल के दौरान इस शेयर में 78 फीसदी की उछाल आई है.अभी कंपनी का मार्केट कैप 56000 करोड़ रुपये हो चुका है. इसका ROE 33.35% है.

1 से 5 टुकड़ों में बंटा शेयर

शुक्रवार को 10 रुपये के फेस वैल्‍यू वाले शेयरों को आज 2 रुपये के फेस वैल्‍यू वाले शेयरों में चेंज किया गया. इसका मतलब है कि एक एमसीएक्स के शेयर को 5 भागों में बांटा गया है. जिसके पास MCX के 1 शेयर होंगे, अब उसके पास 5 शेयर हो गए होंगे. लेकिन उनकी निवेश की गई रकम उतनी ही होगी. 1 शेयर की कीमत को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है.

ICICI सिक्योरिटीज ने MCX पर अपने टारगेट प्राइस को संशोधित किया है, जबकि अपनी 'ऐड' रेटिंग को बरकरार रखा है. ब्रोकरेज फर्म ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में निरंतर तेजी और कमोडिटी की उच्च अस्थिरता को निकट भविष्य के प्रमुख कारकों के रूप में बताया है.

ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि MCX में मजबूत सकारात्मक वॉल्यूम मोमेंटम देखा जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में मजबूत ग्रोथ को दिखाता है. वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में प्रॉफिट आफ्टर टैक्‍स में तिमाही-दर-तिमाही लगभग 100 प्रतिशत की तेजी की उम्‍मीद है.

ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट

मॉर्गन स्टेनली ने MCX के शेयरों के लिए एक बुलिश जारी किया है और अपने टारगेट प्राइस को अपग्रेड करते हुए 66 फीसदी टारगेट बढ़ा दिया है. ब्रोकरेज ने कहा कि 3 महीनों में कमोडिटीज की कीमतों में तेज उछाल के कारण MCX के औसत रेवेन्‍यू में उछाल हुई है, जिस कारण इसके अलगे तिमाही में भी शानदार मुनाफा होने की उम्‍मीद है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

