scorecardresearch
 

बड़ी राहत की उम्‍मीद... 30000 करोड़ की LPG सब्सिडी देगी सरकार, आज फैसला!

यह राहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों मिलेगा. ये कंपनियां ग्‍लोबल उतार-चढ़ाव के बावजूद भी भारत में LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती है.

Advertisement
X
एलपीजी पर बड़ी राहत की तैयारी. (Photo: File/PTI)
एलपीजी पर बड़ी राहत की तैयारी. (Photo: File/PTI)

केंद्रीय कैबिनेट आज दोपहर LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है. सरकारी सूत्रों ने बिजनेस टुडे को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट LPG की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करने के लिए तेल कंपनियों को करीब 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकता है. आज दोपहर 1 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में इस सब्सिडी को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. 

सरकार का सब्सिडी देने का उद्देश्य बाजार की कीमत से कम कीमत पर रसोई गैस बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है. यह राहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों मिलेगा. ये कंपनियां ग्‍लोबल उतार-चढ़ाव के बावजूद भी भारत में LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती है.

क्‍यों सब्‍स‍िडी दे सकती है सरकार? 
ग्‍लोबल उतार-चढ़ाव और कच्‍चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार बड़ी तैयारी कर रही है. सरकार कच्‍चे तेल का असर घरेलू मार्केट में नहीं होने देना चाहती है, जिस कारण वह 30 हजार करोड़ की सब्सिडी मंजूर कर सकती है. इस सब्सिडी से महंगाई का दबाव कम होगा और कच्‍चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर नहीं होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

India Oil Import From US
तेल ही नहीं... US से LPG-LNG भी खूब खरीद रहा भारत, फिर ट्रंप ने क्यों जड़ा 25% टैरिफ? 
Rules Change From Aug 2025
LPG, यूपीआई से FASTag तक... आज से बदल रहे ये बड़े नियम, हर जेब पर होगा असर! 
LPG Price
रक्षाबंधन से पहले इतना सस्‍ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए नए रेट्स 
lpg agency cost and savings
LPG एजेंसी बिजनेस: जानें नियम और अप्लाई का पूरा प्रोसेस 
Rule Change from 1st Aug 2025
क्रेडिट कार्ड, UPI, LPG... 1 अगस्‍त से बदल रहे ये 6 बड़े नियम, बढ़ सकता है मंथली खर्च 
Advertisement

रूसी तेल को लेकर भारत पर दबाव
दूसरी ओर, अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने को बंद करने के लिए दबाव डाल रहा है. अमेरिका का कहना है कि भारत, रूस का तेल खरीदकर युद्ध में रूस की मदद कर रहा है. जिस कारण ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है. ऐसे में घरेलू स्‍तर पर कच्‍चे तेल को लेकर दबाव बढ़ सकता है और इस वजह से केंद्रीय कैबिनेट सब्सिडी को मंजूरी दे सकता है. 

भारत में रसोई गैस की कीमत

पिछले कुछ समय से रसोई गैस की कीमत में ज्‍यादा इजाफा नहीं हुआ है. हालांकि कमर्शियल गैस की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दिल्‍ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹853 है. जबकि मुबई में 1 रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹852.50 है. बेंगलुरु में रसोई गैस की कीमत ₹855.50 है. पटना में रसोई गैस के दाम ₹892.50 है और उत्तर प्रदेश में इसकी कीमत ₹850-900 है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement