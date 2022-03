LPG Cylinder Booking: गैस सिलेंडर घर मंगाने का ये है सबसे आसान तरीका, चाहिए सिर्फ फीचर फोन

एक वक्त था जब LPG Cylinder के कंज्यूमर्स को गैस एजेंसी पर जाकर गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था. इसके बाद लंबी कतार में लगकर सिलेंडर की डिलीवरी लेनी पड़ती थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी सिलेंडर बुक करने और पेमेंट का तरीका काफी आसान हो गया है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने इस प्रोसेस को आसान करने वाले एक कदम की घोषणा की है.

अब बुकिंग, पेमेंट के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं

भारत पेट्रोलियम ने एलपीजी सिलेंडर के ऐसे कंज्यूमर्स के लिए वॉयस-बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी शुरू की है, जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है. कंपनी ने इस सर्विस के लिए UltraCash Technologies Pvt Ltd के साथ करार किया है. कंपनी के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कंपनी के चार करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को फायदा होगा.

इस सर्विस के जरिए हो पाएगा पेमेंट

बीपीसीएल के ऐसे कस्टमर्स जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, UPI 123PAY के जरिए भुगतान कर पाएंगे. आरबीआई गवर्नर ने पिछले हफ्ते ही UPI 123PAY के लॉन्च की घोषणा की थी. बीपीसीएल अपने कंज्यूमर्स के लिए UPI 123PAY पर आधारित यह सर्विस ऑफर करने वाली पहली कंपनी बन गई है.

गैस बुकिंग का तरीका (How to book LPG Cylinder through Feature Phone)

अगर आप फीचर फोन यूज करते हैं, तो बीपीसीएल से गैस सिलेंडर मंगाने के लिए आपको 080-4516-3554 पर कॉल करना होगा. इस नंबर के जरिए आप काफी आसान स्टेप्स में गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे और साथ ही सुरक्षित तरीके से पेमेंट भी कर पाएंगे.



BPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनचार्ज (एलपीजी) संतोष कुमार ने कहा, "भारत में अब भी बड़े पैमाने पर फीचर फोन यूजर्स हैं. यहां तक कि शहरी इलाकों में भी कई यूजर्स डिजिटल पेमेंट के पूरी तरह सुरक्षित विकल्पों की तलाश में हैं. भारत सरकार भी उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम के जरिए ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के इस्तेमाल को प्रमोट कर रही है. ऐसे में इस फैसिलिटी से गामीण इलाकों में इसके और विस्तार में मदद मिलेगी."