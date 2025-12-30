स्‍टॉक मार्केट में आज एक शेयर खुलते ही धमाल मचाने लगा और शुरूआती कारोबार में ही 15% उछल गया. यह तेजी तब आई जब कंपनी के बोर्ड ने 1 स्‍टॉक के बदले 10 बोनस शेयरों की मंजूरी दे दी. अभी यह शेयर 380 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

छोटी कैपिटल वाली IT सर्विस प्रोवाइडर ने बताया कि शेयरहोल्‍डर्स ने 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है. बोर्ड ने कहा कि वोटिंग के नतीजों से निवेशकों की मजबूत भागीदारी और कंपनी के फाइनेंशियल नजरिए, परिचालन प्रदर्शन और तेजी से बढ़ते आईटी सेक्‍टर में उसकी उपस्थिति पर उनके विश्वास का पता चलता है.

कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी के दस्तावेज के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के नियमों के अनुपालन में इक्विटी प्रीमियम खाते से 4.16 करोड़ रुपये की कैपिटलाइजेशन के माध्यम से बोनस इश्‍यू जारी किया जाएगा. कंपनी ने आगे बताया कि योग्‍य शेयरधारकों के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा. प्रस्तावित बोनस आवंटन के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों से मंजूरी मिल चुकी है.

टेक्निकल लेवल पर कैसा है ये शेयर?

टेक्निकल लेवल पर देखें तो स्टॉक 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर लेकिन 50-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से नीचे कारोबार कर रहा है. इसका 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 46.71 रहा. 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है.

इस शेयर का स्टैंडअलोन प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) अनुपात 31.26 है, जबकि प्राइस-टू-बुक (P/B) अनुपात 5.11 है. प्रति शेयर आय (EPS) 12.08 रही और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 16.35 रहा. ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, ओरिएंट टेक का एक वर्षीय बीटा 1.2 है, जो उच्च अस्थिरता को दर्शाता है. सितंबर 2025 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 73.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

शेयरों का प्रदर्शन

ओरिएंट टेक्‍नोलॉजी के शेयर पिछले एक साल में 21 फीसदी नीचे आ चुके हैं. साल 2025 में इसने 23 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है और छह महीने में इस शेयर में सिर्फ 7 फीसदी की तेजी आई है. एक महीने के दौरान इस शेयर ने 5 फीसदी की ही तेजी दिखाई है. हालांकि अब बोनस जारी करने के ऐलान के बाद शेयर शानदार तेजी पर है .

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

