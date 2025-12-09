scorecardresearch
 
क्या IndiGo पर लगेगा ₹1000 करोड़ का जुर्माना? 4500 उड़ानें रद्द... 8 दिन से हाहाकार

IndiGo Airline में संकट जारी है और धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं. महज एक हफ्ते में ही 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि कंपनी द्वारा करीब 750 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है.

इंडिगो ने यात्रियों को रिफंड किए 610 करोड़. (Photo: PTI)
इंडिगो एयरलाइंस में जारी संकट (IndiGo Crisis) तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं हो पा रहा है. फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है, तो विमानन नियामक (DGCA) की सख्ती भी बढ़ती जा रही है. ताजा अपडेट की बात करें, इस बीच नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने एयरलाइन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए IndiGo के विंटर शेड्यूल में दी गई वृद्धि को कम किया है और 5% उड़ानों को घटाने का निर्देश दिया है. वहीं एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया है कि मंत्रालय IndiaGo Airline पर 1,000 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर भी विचार कर रहा है.

जांच कमेटी गठित करने पर विचार
बिजनेस टुडे पर छपी इन्फॉर्मिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो द्वारा हाल ही में देश भर में रद्द की गई उड़ानों और देरी की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन कर सकती है. इसमें बताया गया कि प्रस्तावित समिति इस संकट के मूल कारणों की जांच करेगी, जबकि एयरलाइन के खिलाफ संभावित दंडात्मक और जुर्माने की कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकती है. मामले से जुड़े मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से इसमें कहा गया है कि सरकार सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है, किसी भी कार्रवाई को कानूनी जांच से गुजरना होगा.

IndiGo पर लगेगा तगड़ा जुर्माना!
अधिकारी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि इंडिगो एयरलाइन को अदालत में इस तरह के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने अनुमान जाहिर करते हुए कहा कि मंत्रालय IndiGo पर 1,000 करोड़ (111.8 मिलियन डॉलर) तक का भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है. इस बीच बता दें कि इंडिगो फ्लाइट संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है. 

4500 फ्लाइट कैंसिल,750Cr रिफंड
Indigo Flight Cancellations के ताजा डेटा पर नजर जालें, तो IndiGo की एक हफ्ते में 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इनका सिलसिला जारी है. मंगलवार को भी 500 फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर आई है. विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू की घोषणा के बाद एयरलाइन के विंटर शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती की गई है. अब तक इस संकट के बीच एयरलाइन ने 745 करोड़ रुपये का टिकट रिफंड (IndiGo Ticket Refund) जारी किया है. 

दिल्ली में 76, बेंगलुरु रूट पर 180 फ्लाइट रद्द
रिपोर्ट की मानें, तो दिल्ली में मंगलवार तक संकट के आठवें दिन इंडिगो की 76 प्रस्थान और आगमन उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे कैंसिलेशन की कुल संख्या 152 हो गई. वहीं इंडिगो ने बेंगलुरु और हैदराबाद से लगभग 180 उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन हैदराबाद से 58 उड़ानें संचालित नहीं कर रही है, जिनमें 14 आगमन और 44 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं. Mumbai में इंडिगो की अब तक 31 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिनमें 14 आगमन और 17 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं. 

