भारत-US ट्रेड डील पर आ गई खबर... इसी हफ्ते अमेरिका जाएगी भारतीय टीम, Tariff का मुद्दा भी उठेगा

India-US Trade Deal Update: भारत-यूएस के बीच तमाम मुद्दों को लेकर अटकी ट्रेड डील पर आगे की बातचीत के लिए इस सप्ताह भारतीय वार्ताकारों की टीम अमेरिका जा सकती है.

ट्रेड डील पर बात के लिए भारतीय टीम जाएगी अमेरिका (Photo: Reuters)
भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर अब बात बनती हुई नजर आ रही है. बीते दिनों जहां अमेरिकी वार्ताकारों का दल भारत आया था, तो वहीं अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है. दोनों देशों की बीच व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम इसी हफ्ते अमेरिका जाने वाली है. बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद इस ट्रेड डील के आगे बढ़ने के संकेत मिले थे. 

PM मोदी-ट्रंप के हुई थी बात

गौरतलब है कि बीते सप्ताह गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी. इसके बाद उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अब एक वरिष्ठ भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसी सप्ताह व्यापार वार्ता के एक और दौर की बातचीत के लिए अमेरिका जाएगी. ये दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

फरवरी से जारी बातचीत का दौर

India-US Trade Deal पर बातचीत का सिलसिला इस साल फरवरी महीने से ही जारी है. इसके तहत 5 दौर की बात पहले से ही पूरे हो चुके हैं. मामले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बात सही दिशा में आगे बढ़ रही है और इसमें उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अब अगले दौर के लिए भारतीय टीम इसी हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाली है.

गौरतलब है कि ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले से लागू 25% के टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, जिसके बाद ट्रेड डील पर बात रुक गई थी. लेकिन बीते महीने जहां अमेरिका वार्ताकार नई दिल्ली पहुंचे थे, तो अब भारतीय दर अमेरिका जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है इस होने वाली बैठक में डील से जुड़े अन्य मामलों के साथ ही टैरिफ का मुद्दा भी उठ सकता है. 

पीयूष गोयल ने की थी अमेरिका यात्रा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी पिछले सितंबर महीने में न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां उन्होंने अमेरिकी समकक्षों के साथ दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. इसके बाद खबर आई थी कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.अपनी US यात्रा में पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ प्रस्तावित ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कई पहलुओं पर चर्चा की थी. 

क्या है भारत-US ट्रेड डील का मकसद? 

भारत-US ट्रेड डील के बारे में बात करें, तो दोनों देशों के बीच होने वाली इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के 191 अरब डॉलर से दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. अमेरिका 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा था. जिसका कुल व्यापार 131.84 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत से 86.5 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है. फिलहाल, भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18%, आयात में 6.22% है. 

