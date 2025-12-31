scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

12500 रुपये तक जाएगा ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने कहा- 100% बढ़ने वाला है कंपनी का मुनाफा!

ब्रोकरेज ने एमसीक्‍स पर बड़ा टारगेट दिया है और कहा है कि इस कंपनी का प्रॉफिट तिमाही आधार पर 100 फीसदी तक बढ़ने वाला है, जिस कारण शेयर भी ऊपर की ओर जाएगा.

Advertisement
X
एमसीएक्‍स शेयर प्राइस. (Photo: Pixabay)
एमसीएक्‍स शेयर प्राइस. (Photo: Pixabay)

ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्‍योरिटी ने मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) के लिए अपने टारगेट प्राइस को पहले के 10 हजार रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 12500 रुपये प्रति शेयर कर दिया है. ब्रोकरने ने इस शेयर को खरीदने की भी सलाह दी है. 

टारगेट बढ़ाने को लेकर ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्‍यूम में लगातार ग्रोथ हो रही है और कमोडिटी की बढ़ती अस्थिरता से निकट भविष्‍य में बेहतर कमाई हो सकती है. MCX के वॉल्‍यूम में पॉजिटिव उछाल देखी जा रही है, जो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्‍स  (PAT) में तिमाही दर तिमाही (QoQ) करीब 100 फीसदी की तेजी होगी. 

कैपिटल बेस्ड उत्पाद डिजाइन, डिजिटल ब्रोकरों की बढ़ती भूमिका और अधिक पैठ की संभावना जैसे संरचनात्मक कारक सहायक बने हुए हैं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म ने यह भी बताया कि कमोडिटी की अस्थिरता वर्तमान में वॉल्यूम का मुख्य चालक है और यह नजरिया वैश्विक कमोडिटी एक्सचेंजों में देखी जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Gujarat Kidney & Super Speciality will make its stock market debut on Tuesday, December 30, after the healthcare services firm raised Rs 250.80 crore via IPO between December 22-24, selling its shares for Rs 114 apeice.
आज क्‍यों आई बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़ा, 16% तक उछले ये स्‍टॉक्‍स
नहीं मान रहा ये मेटल स्‍टॉक... 1 महीने में 60% भागा, आज भी 9 फीसदी की उछाल!
Stock Market Crash Reason
अचानक इस बड़ी कंपनी के CFO ने दिया इस्तीफा, शेयर भी बुरी तरह टूटा
The recent correction in BEL’s stock, alongside broader sector weakness, presents an attractive entry point to own a quality defence electronics leader, a broker said.
79000cr के ऑर्डर पास... एक्‍सपर्ट बोले- फोकस में ये स्‍टॉक्‍स, ₹5800 का टारगेट!
Top Stocks For 2026
कौन-सा शेयर चुनें? ब्रोकरेज ने कहा- खरीदें ये टॉप 10 स्टॉक्स, काम है अच्छा!

शेयर ने इस साल किया शानदार प्रदर्शन 
दोपहर 1 बजे तक मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज का शेयर 2.17% चढ़कर 11,125 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए. एक महीने में यह 10 प्रतिशत तो छह महीने में यह शेयर 24 फीसदी चढ़ चुका है. एक साल में MCX का शेयर 78 फीसदी चढ़ चढ़ा है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,564 करोड़ रुपये है. 

Advertisement

निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह 
मजबूत तेजी के बाद भी ICICI सिक्योरिटीज ने मिड टर्म में निरंतर वॉल्‍यूम ग्रोथ की उम्‍मीद को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है. इसने वित्त वर्ष 2027 के लिए फ्यूचर एवरेज डेल ट्रेड वैल्‍यू (ADTV) 70,000 करोड़ रुपये और ऑप्‍शन प्रीमियम ADTV 7,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया, जो वित्त वर्ष 2028 में बढ़कर क्रमशः 83,000 करोड़ रुपये और 8,200 करोड़ रुपये हो जाएगा. इसकी तुलना में दिसंबर 2025 में दर्ज फ्यूचर ADTV 92,800 करोड़ रुपये और ऑप्‍शन प्रीमियम ADTV 7,800 करोड़ रुपये था. 

ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि MCX फ्यूचर्स एडीटीवी, जो वित्त वर्ष 2024 में औसतन लगभग 20,000 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2025 में 27,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 41,200 करोड़ रुपये था, अक्टूबर 2025 में बढ़कर 89,600 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले इस स्तर की स्थिरता पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि यह रुझान बरकरार है, जिसमें फ्यूचर्स एडीटीवी नवंबर में 68,400 करोड़ रुपये और दिसंबर में अब तक 92,800 करोड़ रुपये है.

लगातार बढ़ रहा ट्रेडिंग वैल्‍यूम

ब्रोकरेज ने कहा कि ऑप्‍शन में इसी तरह के पैटर्न देखने को मिला है.  वित्त वर्ष 2024 में इसका प्रीमियम एडीटीवी 1,700 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2025 में 3,100 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 4,200 करोड़ रुपये था, अक्टूबर 2025 में बढ़कर 6,900 करोड़ रुपये हो गया, जो नवंबर में 6,500 करोड़ रुपये और दिसंबर में 7,800 करोड़ रुपये पर स्थिर है.

Advertisement

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement