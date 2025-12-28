SBI ने डुबोया पैसा... तो HDFC Bank ने कराई मौज, 4 दिन में निवेशकों ने छापे ₹10000Cr

साल 2025 खत्म होने वाला है और नया साल (New Year 2026) की शुरुआत से पहले भारतीय शेयर बाजार (Stock Market India) में जोरदार उथल-पुथल देखने को मिल रही है. बीता सप्ताह बाजार के लिए खराब रहा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल टॉप-10 कंपनियों में से 7 को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा. Reliance से SBI तक के निवेशकों के पैसे डूब गए, लेकिन इस गिरावट के बीच भी HDFC Bank ने अपने निवेशकों की जोरदार कमाई कराई. महज 4 कारोबारी दिनों में निवेशकों ने 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा छाप डाले.

बाजार की गिरावट में भी गदर

शेयर मार्केट (Share Market) की बीते सप्ताह की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो BSE Sesnex 112 अंक की गिरावट में रहा. बाजार में मची उथल-पुथल के बीच देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शामिल SBI, Reliance, Bajaj Finance, L&T, ICICI Bank और LIC-TCS की मार्केट वैल्यू को नुकसान हुआ. वहीं दूसरी ओर Top-10 Sensex कंपनियों में शामिल HDFC Bank, Infosys और Bharti Airtel फायदे में रही.

HDFC कमाई कराने में नंबर-1

शेयर मार्केट (Share Market) में गिरावट के बीच जिन सेंसेक्स फर्मों ने अपने निवेशकों पर पैसों की बारिश की, उनके प्राइवेट सेक्टर का HDFC Bank नंबर-1 पायदान पर रहा. जी हां, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिसमस की छुट्टी के चलते महज चार कारोबारी दिनों के सप्ताह में बढ़कर 15,26,765.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. निवेशकों ने इन 4 दिनों में 10,126.81 करोड़ रुपये की कमाई की.

HDFC Bank के बाद निवेशकों को फायदा कराने के मामले में दूसरे नंबर पर इंफोसिस रही. Infosys Market Value 6,626.62 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ बढ़कर 6,87,818.84 करोड़ रुपये हो गई. इसके अलावा तीसरी कमाई कराने वाली कंपनी पिछले सप्ताह टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल रही. Bharti Airtel MCap 5,359.98 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 12,00,692.32 करोड़ रुपये हो गया.

RIL... SBI समेत इन कंपनियों को घाटा

Sensex की जिन सात कंपनियों को बीते सप्ताह नुकसान उठाना पड़ा, उनमें मुकेश अंबानी की रिलायंस से लेकर देश के सबसे बड़े बैंक SBI तक शामिल हैं. सबसे ज्यादा नुकसान में एसबीआई के निवेशक रहे. दरअसल, SBI Market Cap चार दिन में 12,692.10 करोड़ रुपये की गिराव के साथ 8,92,046.88 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा Reliance Market Cap में 8,254.81 करोड़ रुपये की कमी आई और ये घटकर 21,09,712.48 करोड़ रह गया.

अन्य कंपनियों में Bajaj Finance MCap 5,102.43 करोड़ रुपये की कमी के साथ 6,22,124.01 करोड़ रुपये, L&T MCap 4,002.94 करोड़ की गिरावट लेकर 5,56,436.22 करोड़ रुपये, ICICI Bank Market Value 2,571.39 करोड़ फिसलकर 9,65,669.15 करोड़ रुपये और LIC Market Cap 1,802.62 करोड़ रुपये घटकर 5,37,403.43 करोड़, जबकि TCS Market Cap 1,013.07 करोड़ रुपये कम होकर 11,86,660.34 करोड़ रह गया.

मुकेश अंबानी की कंपनी का जलवा बरकरार

भले ही RIL Market Cap में पिछले हफ्ते गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में मुकेश अंबानी की रिलायंस का दबदबा कायम रहा. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और एलआईसी का नंबर रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

