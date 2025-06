'हैप्पी बर्थडे पापा', बेटे ने गौतम अडानी को किया विश, पत्नी ने कहा- आपके साथ चलने पर गर्व

अडानी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी (Gautam Adani) मंगलवार को 63 साल के हो गए. उनके जन्मदिन के मौके पर पत्नी प्रीति अडानी और उनके बेटों करण और जीत अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें बधाई दी है और साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. पत्नी ने अडानी के साथ की एक तस्वीर शेयर कर उनके साथ चलने पर गर्व जताया है, तो वहीं बेटे जीत अडानी ने भी बचपन की एक फोटो शेयर कर 'Happy Birthday Papa' कहा है.

घर की रसोई से एयरपोर्ट तक कारोबार

आज घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाला आटा-नमक हो या फिर एयरपोर्ट्स या बंदरगाह हों, भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप का कारोबार हर ओर फैला हुआ है. उनका जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था. रिपोर्ट्स की मानें तो अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चॉल से सफर शुरू करने वाले Gautam Adani आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं.

BCom की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1978 में Diamond Business में हाथ आजमाया और उसके बाद 80 के दशक में अपने बड़े भाई के प्लास्टिक के कारोबार से जुड़े. 1988 में उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में Adani Enterprises की शुरुआत की और उनका ये सफर लगातार बढ़ता चला गया. आज अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 78.1 अरब डॉलर है.

A life led with purpose. A spirit of unwavering resilience. Happy birthday, @gautam_adani. Proud to walk beside you on this extraordinary journey. May you continue to touch and inspire countless lives. pic.twitter.com/u09LPWnj0J