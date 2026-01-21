Gold-Silver की बढ़ी कीमत, चांदी 3 लाख 20 हजार पार... सोने के रेट में भी जबरदस्त उछाल

बुधवार, 21 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹135027 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹142167 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 10 हजार 700 से ज्यादा उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 21 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट जानें कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 147409 155204 ₹7,795 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 146819 154583 ₹7,764 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 135027 142167 ₹7,140 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 110557 116403 ₹5,846 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 86234 90794 ₹4,560 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 309345 320075 ₹10,730 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹146375 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹147409 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹304863 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹309345 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

