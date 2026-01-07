सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी आज भी महंगी, जानें 7 जनवरी का रेट

बुधवार, 7 जनवरी 2026 को सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 6 जनवरी 2026 (मंगलवार) को 22 कैरेट सोने का भाव ₹125181 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹125139 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 2 हजार 800 से अधिक का उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 7 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136660 136615 ₹45 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 136112 136068 ₹44 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 125181 125139 ₹42 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102495 102461 ₹34 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79946 79920 ₹26 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 243150 246044 ₹2894 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹136909 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹136660 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹244788 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹243150 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

