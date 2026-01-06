scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का इजाफा, सोना भी महंगा.. यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. आज मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत में 7,700 रुपये से ज्यादा का उछाल आया है. वहीं, सोने के भाव भी बढ़ गए हैं. आज 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम ₹1,36,909 पहुंच गया है.

Advertisement
X
सोना-चांदी के दाम बढ़े (Photo: PTI)
सोना-चांदी के दाम बढ़े (Photo: PTI)

6 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. आज मंगलवार को सोने के दाम भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का रेट ₹124730 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह बढ़कर ₹125409 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 7 हजार 700 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 

Gold-Silver Price Today 6 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136168 136909 ₹741 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 135623 136361 ₹738 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 124730 125409 ₹679 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102126 102682 ₹556 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79658 80092 ₹434 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 237063 244788 ₹7725 महंगी

सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹135721 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136168 प्रति 10 ग्राम

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver के रेट बढ़े, 22 कैरेट सोना ₹1.24 लाख के पार
Gold-Silver Price Today
22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 24 हजार के पार, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें आज का रेट
Gold Silver Rates
US के एक्शन से ग्लोबल टेंशन... अचानक चांदी ₹6000 महंगी, जानें New Gold Rate
Robert Kiyosaki Post
हर ओर भगदड़, जा रहीं नौकरियां, Kiyosaki बोले- 'पैसा नहीं... सिर्फ ये है सहारा'
Gold-Silver Rate Fall
चांदी ₹3000 सस्ती, तो सोना 4000 रुपये टूटा... जानें Gold-Silver New Rates

यह भी पढ़ें: 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 24 हजार के पार, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें आज का रेट

सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹236775 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹237063 प्रति किलो

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement