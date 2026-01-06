चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का इजाफा, सोना भी महंगा.. यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

6 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. आज मंगलवार को सोने के दाम भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का रेट ₹124730 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह बढ़कर ₹125409 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 7 हजार 700 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.
Gold-Silver Price Today 6 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|136168
|136909
|₹741 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|135623
|136361
|₹738 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|124730
|125409
|₹679 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|102126
|102682
|₹556 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|79658
|80092
|₹434 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|237063
|244788
|₹7725 महंगी
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹135721 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136168 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹236775 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹237063 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.