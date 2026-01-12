Gold Price Today: सोने की कीमत 1 लाख 40 हजार के पार, चांदी के रेट में भी करीब 15 हजार का उछाल

भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 40 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2 लाख 57 हजार रुपये किलो से अधिक पहुंच गई है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार, आज (सोमवार), 12 जनवरी 2026 को सुबह 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 139444 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 128245 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

12 जनवरी 2026 को चांदी का रेट क्या है?

चांदी का भाव आज 257283 रुपये प्रति किलो है, जो बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को 242808 रुपये किलो था. ऐसे में चांदी के रेट में करीब 15000 रुपये का भारी उछाल आया है. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं.

आइए जानते हैं आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

12 January Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट

शुद्धता शुक्रवार शाम का भाव सोमवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 137122 140005 2883 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 136573 139444 2871 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 125604 128245 2641 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102842 105004 2162 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 80216 81903 1687 रुपये महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 242808 257283 14475 रुपये महंगी

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹137195 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹137122 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹239994 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹242808 प्रति किलो

IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

