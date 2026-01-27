Gold-Silver Price: सोने की कीमत 1 लाख 59 हजार के पार, चांदी के रेट में भी भारी उछाल, जानें लेटेस्ट प्राइस

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 159027 तक पहुंच गई है, जो बीते कारोबारी दिन यानी 23 जनवरी की शाम को 154310 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं. वहीं, राष्ट्रीय अवकाश की वजह से बीते दिन यानी 26 जनवरी को गोल्ड-सिल्वर के प्राइस जारी नहीं किए गए थे.

ibjarates.com पर 27 जनवरी 2026 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 158390 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 145669 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आइए जानते हैं बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार (23 जनवरी) शाम की तुलना में आज कितना बदला सोना और चांदी का रेट.

27 January Gold-Silver Prices: सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता शुक्रवार सुबह का रेट शुक्रवार शाम का रेट मंगलवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 155428 154310 159027 4717 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 154806 153692 158390 4698 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 142372 141348 145669 4321 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 116571 115733 119270 3537 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 90925 90271 93031 2760 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 318960 317705 342507

24802 रुपये महंगी

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का भाव आज 342507 रुपये किलो है, जो बीते शुक्रवार शाम को 317705 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जारी कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है.

