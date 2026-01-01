शेयर बाजार में गुरुवार को साल 2026 के पहले दिन काफी उतार-चढ़ाव देखी जा रही है. इस बीच, सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है. ये शेयर 19 फीसदी से ज्‍यादा टूट गए, जिस कारण निवेशकों के बीच कोहराम मच गया.

गिरावट वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (Godfrey Phillips India Ltd) और ITC कंपनियों के शेयर शामिल हैं. सरकार के एक फैसले के कारण इन शेयरों में तगड़ी गिरावट आई है. Godfrey Phillips India Ltd के शेयर इंट्राडे के दौरान 19.24 प्रतिशत गिरकर 2,230.15 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए. इसी तरह, आईटीसी लिमिटेड के शेयर 9 फीसदी टूटकर 366.65 रुपये पर थे.

सिगरेट होंगे और महंगे?

यह गिरावट केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क (संशोधन) बिल 2025 संबंधित हालिया नोटिफिकेशन के बाद हुई है. इस नियम के तहत अब स‍िगरेट और तंबाकू जैसे उत्‍पाद पर एस्‍क्‍ट्रा एक्‍साइज ड्यूटी लागू किया जाएगा, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा. बुधवार के बयान के अनुसार, उत्पाद शुल्क मौजूदा 40 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा, जिससे उद्योग के लिए टैक्‍सेशन और सख्त हो जाएगी.

भारत में सिगरेट पर मौजूदा समय में खुदरा मूल्‍न्‍य के 53 प्रतिशत तक टैक्‍स लगता है, जिसमें 28 प्रतिशत GST और साइज बेस्‍ड प्राइस शामिल है. यह दर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित 75 प्रतिशत कुल टैक्‍स से अभी भी कम है, जिसका उद्देश्य खपत को कम करना है.

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर

टेक्निकल स्‍तर पर यह शेयर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) से नीचे कारोबार कर रहा था. इसका 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 26.05 रहा. 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है. यह शेयर छह महीने में 23 फीसदी और 3 महीने में 32 फीसदी गिरा है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि यह शेयर जल्‍द ही 2,200 रुपये के स्तर तक गिर सकता है.

ITC के शेयर

आईटीसी के शेयरों में फरवरी 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिरावट देखी गई. इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 45,000 करोड़ रुपये की कमी आई है. आईटीसी के शेयर 10 प्रतिशत गिरकर 362.70 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गए, जो 1 फरवरी, 2023 को 361.45 रुपये के बंद भाव के बाद से शेयर का सबसे निचला स्तर है. कंपनी का मार्केट कैप 45,104 करोड़ रुपये घटकर 4,59,812 करोड़ रुपये रह गया है.

( नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

