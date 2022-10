'Twitter पर अब कॉमेडी लीगल', नए बॉस Elon Musk ने किया ऐलान

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) की कमान संभालने के बाद जहां एक ओर अपने एक्शन मोड को लेकर एलन मस्क (Elon Musk) चर्चा में हैं, तो वहीं उनके नए ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने पोस्ट किया था कि वास्तव में चिड़िया अब आजाद हो गई. वहीं अब उनका एक और ताजा ट्वीट सुर्खियों में है. मस्क ने ट्वीट (Elon Musk Tweet) कर कहा, 'अब ट्विटर पर कॉमेडी लीगल है.'

एक के बाद एक कई Tweet किए

एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी को कानूनी बताया है. उन्होंने लिखा, 'Comedy is now legal on Twitter.' इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट में कहा ट्विटर व्यापक रूप से विविध दृष्टिकोणों के साथ एक कंटेट मॉडरेशन काउंसिल का गठन करेगा.

Comedy is now legal on Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

मस्क के एक्शन मोड की चर्चा

बता दें ट्विटर डील (Twitter Deal) फाइनल होने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) एक्शन मोड में आ गए. उन्होंने कंपनी में ऑपरेशन क्लीन शुरू करते हुए सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल (Parag Agarwal) समेत तीन शीर्ष अधिकारियों का पत्ता साफ कर दिया. यही नहीं माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की कमान अपने हाथों में लेते हुए खुद को ट्विटर का अंतरिम सीईओ (Interim CEO) नियुक्त कर दिया.

इन अधिकारियों पर भी गिरी गाज

पराग अग्रवाल (CEO Parag Agarwal) के साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर के सीएफओ नेड सेगल और लीगल पॉलिसी, ट्रस्‍ट और सेफ्टी विभाग की हेड विजया गड्डे को भी टर्मिनेट कर दिया था. इसके साथ ही शुक्रवार से सोशल मीडिया कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग (Share Trading) भी सस्पेंड कर दी गई. गौरतलब है कि डेलावेयर कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मस्क ने मौजूदा शर्तों के आधार पर इस डील को फाइनल कर कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली है.

डेलावेयर कोर्ट ने दी थी ये डेडलाइन

बीते करीब 6 महीने से ट्विटर (Twitter) खरीदने को लेकर चल रही खींचतान के बीच एलन मस्क को कोर्ट से आदेश मिला था कि वो मौजूदा शर्तों पर डील को 27 अक्टूबर 2022 तक फाइनल करें, वर्ना उन्हें फुल ट्रायल से गुजरना होगा. इस डील के फाइनल होने से एक दिन पहले ही एलन मस्क ने एक लंबा-चौड़ा ट्विटर पोस्ट जारी कर कंपनी को खरीदने के अपने उद्देश्य का खुलासा किया था.