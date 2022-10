हाथों में वॉश बेसिन लेकर Twitter हेडक्वार्टर पहुंचे Elon musk, लिखा- let that sink in!

एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए डील को फाइनल करने की तरफ बढ़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ट्विटर के हेडक्वार्टर का दौरा किया. उम्मीद जताई जा रही है कि मस्क की ट्विटर डील जल्द ही क्लोज हो सकती है. एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था.

एलन मस्क पहुंचे ट्विटर के हेडक्वार्टर.