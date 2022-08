DreamFolks Services IPO GMP: Syrma की तरह लिस्टिंग के दिन कमाई कराएगा ये आईपीओ? GMP से मिल रहा है ऐसा इशारा

आईपीओ मार्केट (IPO Market) महीनों के अंतराल के बाद धीरे-धीरे गुलजार होने लगा है. पहले Syrma SGS Technologies के आईपीओ ने मार्केट में बढ़िया परफॉर्म किया और लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर्स को शानदार कमाई कराई. अब एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर कंपनी ड्रीमफॉक्स सर्विसेज का आईपीओ (DreamFolks Services IPO) वही कहानी दोहराने की कगार पर है. ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम शानदार बना हुआ है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि यह आईपीओ भी लिस्टिंग के दिन ही इन्वेस्टर्स को मालामाल बना सकता है.

बाजार की गिरावट से GMP बेअसर

ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के आईपीओ को हर कैटेगरी में शानदार रिस्पॉन्स मिला है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखी गई कैटेगरी को तीन दिनों में 70.53 गुना सब्सक्राइब किया गया. इसी तरह नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को 37.66 गुना सब्सक्राइब किया गया. रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को 43.66 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. इस तरह ओवर ऑल ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के आईपीओ को 56.68 गुना सब्सक्राइब किया गया. इसके 94,83,302 शेयरों के ऑफर को 53,74,97,212 शेयरों की बोलियां प्राप्त हुईं. ग्रे मार्केट की बात करें तो शेयरों के अलॉटमेंट से पहले इसका प्रीमियम (DreamFolks Services IPO GMP) लगातार मजबूत बना हुआ है. शेयर बाजार में भारी गिरावट से भी इसके जीएमपी पर कोई असर नहीं हुआ है. इससे संकेत मिल रहा है कि आईपीओ के इन्वेस्टर्स को शानदार कमाई होने वाली है. फिलहाल यह ग्रे मार्केट में 80 रुपये यानी करीब 20 फीसदी प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है.

01 सितंबर को अलॉट होंगे शेयर

ड्रीमफॉक्स सर्विसेज का आईपीओ 24 अगस्त को ओपन हुआ और 26 अगस्त को क्लोज हुआ. कल यानी 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे. इसके बाद बाजार 01 सितंबर को खुलेगा और उसी दिन ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के शेयर अलॉट किए जाएंगे. जिन इन्वेस्टर्स की बोलियां सफल होंगी, उन्हें कंपनी के शेयर मिलेंगे और जिनकी बोलियां असफल होंगी उन्हें कंपनी रिफंड जारी करेगी. कंपनी रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को 02 सितंबर को शुरू कर देगी. सफल बोली लगाने वाले इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में 05 सितंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. इसके बाद 06 सितंबर को ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे.

अपने शेयर बेच रहे हैं प्रमोटर्स

ड्रीमफॉक्स सर्विसेज में फिलहाल प्रवर्तकों (DreamFolks Services Promoters) के पास 100 फीसदी हिस्सेदारी है, जो आईपीओ के बाद कम होकर 67 फीसदी रह जाएगी. कंपनी इस आईपीओ से 562.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है. इसके लिए कंपनी ऑफर फोर सेल (Offer For Sale) में 17,242,368 शेयरों की पेशकश कर रही है. कंपनी ने आईपीओ के लिए 308 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर का इश्यू प्राइस तय किया था. इसके एक लॉट में 46 शेयर हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में कम से कम 01 और ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए बिड डाल सकते थे. इसका मतलब हुआ कि ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम 14,996 रुपये लगाने की जरूरत थी. वहीं एक रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा 1,94,948 रुपये लगा सकता था.

एंकर इन्वेस्टर्स से मिले 253 करोड़

कंपनी ने आईपीओ को लॉन्च करने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से मंगलवार को 253 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. यह कंपनी लाउंज, खाने-पीने के सामान, स्पा, ट्रांजिट होटल, बैगेज ट्रांसफर, मीट एंड असिस्ट एयरपोर्ट ट्रांसफर जैसी एयरपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. इसके आईपीओ के मैनेजर्स इक्वायरस केपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं. कंपनी के प्रवर्तकों में लिबर्था पीटर कल्लाट, मुकेश यादव और दिनेश नागपाल शामिल हैं.

बीएसई पर ऐसे चेक करें स्टेटस (How to check DreamFolks Services IPO allotment status on BSE)

BSE के डाइरेक्ट लिंक bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर क्लिक करें.

DreamFolks Services IPO को चुनें.

DreamFolks Services IPO का अप्लिकेशन नंबर डालें.

अपना PAN डिटेल्स भरें.

'I'm not a robot' पर क्लिक करें.

अब सबमिट बटन दबाएं.

इसके बाद आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा.

इस लिंक पर ऐसे चेक करें स्टेटस (How to check DreamFolks Services IPO allotment status at Link Intime)