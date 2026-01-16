scorecardresearch
 
Dixon Tech Share: 3 महीने में 7000 रुपये सस्‍ता... अभी और टूटेगा ये चर्चित शेयर, बेचने की सलाह

मेमोरी चिप्‍स की ग्‍लोबल आपूर्ति में कमी आने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) कंपनी की बिक्री और मार्जिन में गिरावट की उम्‍मीद के कारण इस शेयर में मंदी की स्थिति बनी है.

डिक्‍सन टेक के शेयरों में गिरावट जारी. (Photo: Reuters)
डिक्‍सन टेक के शेयरों में गिरावट जारी. (Photo: Reuters)

साल 2026 शेयर बाजार के लिए अच्‍छा नहीं रहा है. हर दिन निवेशकों को इसमें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. सिर्फ जनवरी में बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है यानी निवेशकों को इस साल इतना नुकसान उठाना पड़ा है. 

इस बीच, एक चर्चित शेयर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.  साल 2026 में यह शेयर 8 फीसदी से ज्‍यादा टूट चुका है और ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि यह शेयर अभी और नीचे जा सकता है. यह शेयर Dixon Technologies का है, जो मेमोरी चिप्स की वैश्विक आपूर्ति में कमी, सरकारी स्वीकृतियों के लंबित होने के कारण वित्त वर्ष 2027 से बिक्री और मार्जिन पर पड़ने वाले जोखिम और तीसरी तिमाही के निराशाजनक नतीजों की उम्मीदों के चलते गिरावट पर कारोबार कर रहा है. 

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) कंपनी का यह शेयर पिछले सत्र में गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 11,053.40 रुपये पर आ गया. कंपनी का मार्केट कैप घटकर 67,366 करोड़ रुपये हो गया है. बुधवार को बीएसई पर शेयर 1.20% गिरकर 11100.80 रुपये पर बंद हुआ. तीन महीनों में शेयर में 33% तक गिर चुका है. 

7000 रुपये तक गिर गया ये शेयर 
डिक्‍सन टेक्‍नोलॉजी के शेयर 25 सितंबर को अपने रिकॉर्ड हाई 18400 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से इसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब यह शेयर 11,100 रुपये पर है. यानी 3 महीने में इस शेयर के दाम में 7000 रुपये की गिरावट आई है. 

क्‍यों टूट रहा डिक्‍सन का शेयर
इस बीच, ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल के अनुसार, डिक्सन के शेयरों के हालिया खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण मोटोरोला से वॉल्यूम में भारी गिरावट है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कस्‍टमर्स है. डिक्सन के वित्त वर्ष 2025 के कुल राजस्व में मोटोरोला का हिस्सा 45% से अधिक था. 

तीसरी तिमाही में Apple से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण Motorola की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की गिरावट आई है. Karbonn को आउटसोर्सिंग बढ़ाने के Motorola के रणनीतिक निर्णय ने Dixon Tech के शेयरों पर भी असर डाला है. इस तिमाही में Motorola की कुल बिक्री का 23% हिस्सा Karbonn को मिला. 

9000 रुपये तक आ सकता है ये शेयर
इस असर के कारण डिक्‍सन को न सिर्फ मोटोरोला के चलते बिक्री में गिरावट हुई है, बल्कि कस्‍टमर्स द्वारा अपनी मैन्‍युफैक्‍चरिंग में विविधता लाने के कारण आवंटन में भारी गिरावट आई है. उन्‍होंने कहा कि मोबाइल असेम्‍बल बिजनेस में ज्‍यादा लाभ नहीं है. ब्रोकरेज फर्म ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर मंदी का रुख अपनाया है और इसका प्राइस टारगेट 9,085 रुपये कर दिया है , जो अभी 19 फीसदी और गिरावट दिखाता है.  

एम्बिट कैपिटल ने भी शेयर पर अपना नजरिया संशोधित करते हुए अपने प्राइस टारगेट को 11,868 रुपये से घटाकर 11,275 रुपये कर दिया है, जबकि शेयर पर 'बेचने' की रेटिंग बरकरार रखी है. हालांकि, ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसका प्राइस टारगेट 19,600 रुपये से घटाकर 15,500 रुपये कर दिया है. जेपी मॉर्गन ने भी डिक्सन टेक के टारगेट को 30% घटाकर पहले के 19,600 रुपये से 13,700 रुपये कर दिया है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्मों के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

