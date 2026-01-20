scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

आज बिखर गए डाटा पैटर्न्‍स, GRSE, BDL, मझगांव डॉक समेत ये 9 शेयर, अचानक क्‍यों आई बड़ी गिरावट

शेयर बाजार में मंगलवार को भारी दबाव दिखाई दे रहा है, जिस कारण बड़े-बड़े स्‍टॉक में बड़ी गिरावट आई है. खासकर डिफेंस सेक्‍टर के शेयर तेजी से टूटे हैं.

Advertisement
X
डिफेंस शेयरों में आई बड़ी गिरावट. (Photo: File/ITG)
डिफेंस शेयरों में आई बड़ी गिरावट. (Photo: File/ITG)

केंद्रीय बजट 2026 से पहले निवेशकों की सतर्कता के बीच डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार को इंट्राडे के दौरान Data Patterns, GRSE, BDL, Mazagon Dock, BEL, HAL के शेयर करीब 8 फीसदी तक टूट गए. आइए जानते हैं इन शेयरों में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्‍यों आई? 

दोपहर 12.32 बजे, Data Patterns (इंडिया) लिमिटेड का शेयर 7.8 प्रतिशत गिरकर 2,291.65 रुपये पर आ गया. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) का शेयर 2.94 प्रतिशत गिरकर 2,309.30 रुपये पर, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का शेयर 2.86 प्रतिशत गिरकर 2,367.65 रुपये पर और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का शेयर 2.43 प्रतिशत गिरकर 1,469.95 रुपये पर आ गया. 

इसके अलावा, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर 3.06 प्रतिशत गिरकर 635.20 रुपये पर था. HAL का शेयर 1.67 प्रतिशत गिरकर 4,428.50 रुपये पर आ गया. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (DL) का शेयर 2.26 प्रतिशत गिरकर 1,472.20 रुपये पर आ गया. BEL का शेयर 0.21 प्रतिशत गिरकर 412 रुपये पर पहुंच गया.Zen टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर 3.17 प्रतिशत गिरकर 1,289.25 रुपये पर आ गया. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में दबाव और निवेशकों के सतर्कता के कारण शेयर बाजार में गिरावट आ रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

FPIs were net buyers to the tune of Rs 14,610 crore in October before turning net sellers in November, with outflows of Rs 3,765 crore.
55% चढ़ सकता है, सुजलॉन के शेयर पर एक्‍सपर्ट का आया बड़ा टारगेट
Stock Market Fall
US से Japan तक कोहराम... खुलते ही अचानक बिखरा शेयर बाजार, ये 10 स्टॉक धड़ाम
Ambani said that the Prime Minister has restored the confidence of the country.
RIL के शेयर में भूचाल... हिल गया बाजार, झटके में ₹70000Cr स्वाहा
कर दिया कमाल... 97% प्रीमियम पर लिस्टिंग, इस IPO के निवेशकों की बल्ले-बल्ले
Wipro Share Crash
इधर आया रिजल्ट... उधर 10% टूट गया ये शेयर, निवेशकों में हड़कंप
Advertisement

लॉन्‍गटर्म में अच्‍छे ग्रोथ की उम्‍मीद
नोमुरा का कहना है कि वित्त वर्ष 2027 के बजट में डिफेंस सेक्‍टर के लिए हाई सिंगल से 20 फीसदी तक की ग्रोथ की उम्‍मीद है. उसका मानना ​​है कि घरेलू खरीद, आधुनिकीकरण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्‍यादा कैपिटल एक्‍सपेंडेचर किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि आगामी बजट में उन उभरते प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो लॉन्‍गटर्म डेवलपमेंट और रणनीतिक मजबूती को बढ़ावा दे सकते हैं.

इसमें अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में केंद्र सरकार का कैपिटल एक्‍सपेंडेच 12.4 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो 10.3 फीसदी की तेजी है. इसमें से डिफेंस खर्च में वित्त वर्ष 2026 में अनुमानित 1.8  लाख करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में 15 फीसदी की ग्रोथ होने की उम्‍मीद है. 

79,000 करोड़ के प्रस्‍तावों को मंजूरी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने अपने शीतकालीन सत्र में 79,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे वित्त वर्ष 2026 में स्वीकृत राशि 33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. वित्त वर्ष 2026 में 40,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त आपातकालीन खरीद भी शामिल है.यूबीएस के विश्लेषकों को उम्मीद है कि पिछले दो वर्षों में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा दी गई मजबूत स्वीकृतियों के अनुरूप बजट में रक्षा व्यय में वृद्धि होगी. 

Advertisement

फिच सॉल्यूशंस की एक यूनिट्स, बीएमआई ने कहा कि भारत के बाहरी वातावरण के कारण खर्च की नई आवश्यकताएं पैदा हो रही हैं. BMI ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहा है. साथ ही, केंद्रीय सरकारी व्यय में रक्षा खर्च का हिस्सा स्थिर बना हुआ है, जो 2018-2020 के दौरान काफी कम हो गया था. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के रक्षा खर्च के बढ़े हुए स्तर और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के फैसले का मतलब है कि नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2026/27 में सुरक्षा पर अधिक खर्च करने पर विचार करना चाहिए. 

 (नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement