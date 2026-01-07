scorecardresearch
 
2140 रुपये तक जाएगा ये चर्चित शेयर... ब्रोकरेज ने कहा-खरीदें, 32% चढ़ने की क्षमता

पीएल कैपिटलन ने कोफोर्ज शेयरों पर शानदार रैली का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यह शेयर अपने मौजूदा प्राइस से 32 फीसदी तक उछल सकता है.

कोफोर्ज शेयर. (Photo: Representative/ITG)
पीएल कैपिटल ने एक शेयर को लेकर शानदार ग्रोथ की उम्‍मीद जताई है, क्‍योंकि ब्रोकरेज फर्म को इस कंपनी में  मजबूत विकास संभावनाओं, मजबूत डील पाइपलाइन और मजबूत कस्‍टमर्स दिखाई देता है. ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 'बाय' रेटिंग दी है. पीएल कैपिटल ने कहा कि हम कोफ़ोर्ज पर 'खरीदें' रेटिंग  के साथ 2,140 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हैं. 

यह कोफोर्ज के अभी की तुलना में 32 फीसदी की ग्रोथ दिखाई देता है. ब्रोकरेज का कहना है कि इस कंपनी का वैल्‍यूवेशन 2028 तक 32 गुना हो सकता है. पीएल कैपिटल ने बताया कि कोफोर्ज ने वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत की ऑर्गेनिक CAGR दर्ज की, जिसका मुख्य कारण बीएफएसआई और टीटीएच में मजबूत ग्रोथ थी, जो कुल मिलकर राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं. कंपनी के लगभग 1.6 बिलियन डॉलर के  योग्य ऑर्डर बुक से राजस्व की लगभग 80 प्रतिशत स्पष्टता मिलती है.

ब्रोकरेज फर्म ने डील्‍स में हो रही प्रगति की ओर भी इशारा किया और बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कोफोर्ज ने 10 बड़े डील्स हासिल किए, जबकि वित्त वर्ष 2025 में पूरे साल में केवल 14 सौदे हुए थे. यह फर्म लगातार 15 प्रतिशत की ऑर्गेनिक ग्रोथ में विश्वास को दर्शाता है. पिछले पांच सालों में मध्यम और उच्च स्तरीय ग्राहकों की संख्या में 20 प्रतिशत से ज्‍यादा की सीएजीआर वृद्धि, ग्राहकों की संख्या में गहन वृद्धि और विस्तार संबंधी पहलों को दर्शाती है. 

कंपनी के पास मजबूत कस्‍टमर्स बेस 
पीएल कैपिटल के अनुसार, मजबूत होते कस्‍टमर्स बेस को कोफोर्ज की अधिग्रहण रणनीति से भी मदद मिली है और हाल ही में एनकोरा के अधिग्रहण से ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता और स्केलेबल खातों में वृद्धि होने की उम्मीद है. मार्जिन के संदर्भ में ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि उच्‍च गिरावट और एनकोरा के भीतर सीमित निकट-अवधि की वृद्धि के कारण परिचालन मार्जिन मध्यम अवधि में लगभग 14 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है.

9.38 करोड़ के नए इश्‍यू शेयर 
ब्रोकरेज का कहना है कि हम एनकोरा के विक्रेताओं को आवंटित किए जाने वाले 9.38 करोड़ शेयरों के नए इश्‍यू का भी अनुमान लगा रहे हैं. इसके अलावा, फंडिंग संबंधित फैसले लेने से पहले हम एनकोरा के लोन को शॉर्ट टर्म दायित्वों के तहत सुरक्षित रख रहे हैं.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in  इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है . किसी भी शेयर में  निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

