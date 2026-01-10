भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में गुरुवार को 10 फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन शुक्रवार को इसमें अच्‍छी रिकवरी देखने को मिली. इस बीच, BHEL के शेयरों पर नजर रखने वाली ब्रोकरेज फर्मों ने पॉजिटिव नजरिया रखा है और वे इस मल्टीबैगर पीएसयू शेयर में 38 प्रतिशत तक की तेजी का अनुमान लगा रहे हैं.

गुरुवार को यह खबर आई थी कि भारत चीन पर पांच साल पहले लगे एक प्रतिबंध को हटाने जा रहा है, फिलहाल चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर में बोली लगाने की अनुमति नहीं है. इस प्रतिबंध के कारण चीनी बिजली उपकरण निर्माण कंपनियों, बिजली उत्पादन और प्रौद्योगिकी व विकास इकाइयों को सरकारी ठेकों से काफी हद तक बाहर रखा गया है. इस खबर के आने के बाद बीएचईएल के शेयर में भारी गिरावट आई.

गुरुवार को BHEL के शेयर 10 प्रतिशत गिरकर 272.30 रुपये पर बंद हुए. हालांकि शुक्रवार को शेयर में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़त देखी गई, लेकिन कारोबार बंद होन पर यह मामूली बढ़त के साथ 274.25 रुपये पर पहुंच गया. इसका कुल बाजार पूंजीकरण 94,817 करोड़ रुपये पर आ गया. शेयर ने बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को 305.85 रुपये का अपना 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन तब से इसमें 11 प्रतिशत की गिरावट आई है.

इस शेयर पर एक्‍सपर्ट्स की राय

जेएम फाइनेंशियल के अनुसार, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं पर सार्वजनिक खरीद टेंडरों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे पब्लिक सेक्‍टर की लागत प्रतिस्‍पर्धात्‍मक और प्रोजेक्‍ट प्रभावित हुए थे. ब्रोकरेज ने कहा कि छोटे स्‍तर पर प्रतिबंध हटाने से BHEL को फायदा होगा. साथ ही व्यापक स्तर पर प्रतिबंध हटाने से भी डेवलपर्स के चीनी बिजली प्‍लांटों के पूर्व अनुभव और चीन में भारी घरेलू मांग के कारण बहुत कम प्रभाव पड़ेगा.कंपनी ने कहा कि हम थर्मल ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर अवसरों और बीएचईएल के प्रदर्शन को लेकर आशावादी हैं.

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा कि BHEL के प्रदर्शन में सुधार के साथ, हमें उम्मीद है कि एबिटा मार्जिन वित्त वर्ष 2025 के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 में कम से कम 10.7 प्रतिशत हो जाएगा और प्रति शेयर आय (EPS) वित्त वर्ष 2025 के 1.5 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 में 12.1 रुपये हो जाएगी. मार्च 2028 के EPS के आधार पर, हम इस शेयर पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हैं और इसका लक्ष्य 363 रुपये है.

349 रुपये का टारगेट

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि भारत में थर्मल पावर प्लांट निर्माण में बीएचईएल की बडी भूमिका है. उन्होंने आगे कहा कि हमें यह खबर बीएचईएल के लिए निगेटिव वाली नहीं लगती है और शेयर पर इसका खास असर नहीं होगा. हम शेयर पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखते हैं और टारगेट प्राइस 349 रुपये तय करते हैं.

नुवामा को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में कम मार्जिन वाली पुरानी परियोजनाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिससे मार्जिन कम रह सकते हैं. हालांकि, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही से, हमें उम्मीद है कि नई परियोजनाएं बिक्री मान्यता चरण में प्रवेश करेंगी, जिससे वित्त वर्ष 2027 तक सुधार देखने को मिलेगा.

BHEL को मिला बड़ा ऑर्डर

इस बीच, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स (BCGCL) से 5,400 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर ओडिशा के लखनपुर में स्थित बीसीजीसीएल की 2,000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन परियोजना के कोयला गैसीकरण और कच्चे सिंथेटिक गैस शुद्धिकरण प्‍लांट के लिए है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

