चीन से प्रतिबंध हटाने की खबर... बिखरे इन चार कंपनियों के शेयर, 12% तक टूटा भाव!

चीनी कंपनियों पर से एक बड़ा प्रतिबंध हटाने की बात सामने आई है. 2020 में चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने से रोका गया था. अब रॉयटर्स की रिपेार्ट में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय इस प्रतिधबंध को हटाने पर विचार कर रहा है. आखिरी फैसला PMO की तरफ से लिया जाएगा.

और पढ़ें

चीनी कंपनियों पर ये प्रतिबंध हटाने की खबर आते ही BHEL कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. भारत हैवी इलेक्ट्रिक के शेयर 10.34 फीसदी टूटकर 272.30 रुपये पर बंद हुआ. वहीं इंट्राडे के दौरान इन शेयरों में 11 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई थी.

2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट

बीएचईएल के शेयरों का 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर 176 रुपये है और 52 सप्‍ताह का रिकॉर्ड हाई लेवल 305 रुपये प्रति शेयर है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,05,750 करोड़ रुपये है. यह गिरावट BHEL के शेयरों में 4 जून, 2024 के बाद से एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है, जब शेयरों में 21% की गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे.

इन शेयरों में भी आई बड़ी गिरावट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) के शेयरों के साथ-साथ अन्य कैपिटल गूड्स कंपनियों, जैसे एबीबी इंडिया लिमिटेड, सीमेंस इंडिया लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के शेयरों मे भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली. 8 जनवरी को यह शेयर 12% तक गिर गए.

Advertisement

शेयर बाजार में भी आई बड़ी गिरावट

गौरतलब है कि आज शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्‍स 780 अंक टूटकर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 264 अंक गिरकर बंद हुआ. यह गिरावट ट्रंप के 500 फीसदी तक टैरिफ लगाने वाले नए प्रस्‍ताव को लेकर आया है. इस गिरावट में निवेशकों को एक दिन में ही तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा

निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये डूबे

बीएसई मार्केट कैप के हिसाब से निवेशकों को 8.1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा. बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन पहले 479 लाख करोड़ रुपये थे, जो आज घटकर 471 लाख करोड़ रुपये आ गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वितीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



---- समाप्त ----