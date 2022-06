Bank Holidays in July 2022: इस महीने बैंकों में छुट्टियों की बहार, हर दूसरे दिन बंद रहेगा कामकाज

जून महीना समाप्त होने में महज 2 दिन बचे हुए हैं. इसके बाद जुलाई महीने की शुरुआत हो जाएगी. बैंकों के लिहाज से देखें तो अगला महीना शानदार साबित होने वाला है. पहले तो अगले महीने की शुरुआत ही छुट्टियों से हो रही है, उसके बाद भी जुलाई महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस महीने कुल 14 दिन बैंकों का कामकाज बंद रहने वाला है. इनमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं.

रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, इस महीने वीकेंड के अलावा 07 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. रिजर्व बैंक छुट्टियों को तीन ब्रैकेट में रखता है. ये तीन ब्रैकेट हैं-Holiday under Negotiable Instruments Act, Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday, and Banks’ Closing of Accounts. आइए देखें इस महीने बैंकों का कामकाज कब-कब बंद रहने वाला है...

जुलाई महीने में बैंकों की पहली छुट्टी पहली तारीख को ही रथ यात्रा/कंग यात्रा के मौके पर होगी. हालांकि यह छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी. इस दिन सिर्फ भुवनेश्वर और इम्फाल सर्किल के बैंक बंद रहेंगे. इस दिन ओडिशा और मणिपुर के सभी सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, को-ओपरेटिव और रीजनल बैंक बंद रहेंगे. जुलाई महीने में बैंकों की दूसरी छुट्टी पहले ही सप्ताह में 03 तारीख को होगी. इस दिन रविवार के साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

जुलाई महीने में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: