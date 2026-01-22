scorecardresearch
 
Top Stock: 20% का अपर सर्किट... तिमाही नतीजों से रॉकेट बना शेयर, बजाज की है कंपनी

Bajaj Stock Upper Circuit: बजाज ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर गुरुवार को पूरे कारोबारी दिन गदर मचाता हुआ नजर आया और अंत में 20% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ.

बजाज की कंपनी का शेयर तूफानी रफ्तार से भागा (Photo: ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) में गुरुवार को तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कारोबार की ओपनिंग में जहां सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) ने तूफानी तेजी दिखाई, तो बाजार बंद होते-होते शुरुआती तेजी कुछ धीमी पड़ गई. हालांकि, दोनों इंडेक्स लगातार तीन कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद ग्रीन जोन में बंद हुए. इस बीच बजाज ग्रुप की एक कंपनी का पूरे दिन गदर मचाता रहा और इसमें 20% का अपर सर्किट (Upper Circuit) लगा. 

शेयर में अपर सर्किट, निवेशकों की मौज
Bajaj Group की कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के शेयर में पैसे लगाने वालों की गुरुवार को बल्ले-बल्ले हो गई. इसमें ऐसी जोरदार खरीदारी देखने को मिली कि बीएसई पर ये 20% के अपर सर्किट को हिट कर गया. Bajaj Consumer Care Share बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 248.25 रुपये की तुलना में तेज उछाल लेकर 270 रुपये पर ओपन हुआ था और फिर देखते ही देखते इसमें अपर सर्किट लग गया और ये 296.90 रुपये पर क्लोज हुआ. 

शेयर में अचानक आई इस ताबड़तोड़ तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिला है. कंपनी की मार्केट कैप उछलकर 3860 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बता दें कि गुरुवार का क्लोजिंग आंकड़ा इस शेयर के 52 वीक के हाई लेवल के करीब है, जो 310 रुपये है. वहीं इसकी 52 वीक का लो-लेवल 151 रुपये है. 

क्यों आई शेयर में धुआंधार तेजी? 
Bajaj Group के इस शेयर में अचानक आई तूफानी तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए दिसंबर तिमाही के आंकड़े हैं, जो शानदार रहे हैं. FMCG कंपनी ने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के अपने नतीजों में बताया कि प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स यानी PAT पिछले वर्ष की समान तिमाही के 25.31 करोड़ रुपये की तुलना में ये 83.2% बढ़कर 46.37 करोड़ रुपये हो गया है.

बजाज कंज्यूमर केयर कंपनी ने बताया कि वॉल्यूम मार्केट शेयर वर्तमान में अपनी पिछली आठ तिमाहियों में अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पर है. तिमाही नतीजों पर गौर करें, तो दिसंबर तिमाही में EBITDA में 109.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बीते साल की तीसरी तिमाही के 27.2 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 56.9 करोड़ रुपये हो गया है.

कहां कंपनी की बढ़ी कमाई?
तिमाही नतीजों बाद बजाज कंज्यूमर केयर की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उसके प्रमुख उत्पाद बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल (ADHO) की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि के कारण घरेलू कारोबार ग्रोथ देखने को मिली है. वहीं Non-ADHO पोर्टफोलियो में शामिल प्रोडक्ट्स की सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

