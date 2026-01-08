scorecardresearch
 
Anil Agarwal Son Dies: पटना में जन्म... अजमेर से पढ़ाई, जानिए वेदांता चेयरमैन के बेटे के बारे में सबकुछ

Vedanta Anil Agarwal Son Dies: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल को एक हादसे के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया. बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान उन्होंने 49 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

वेदांता ग्रुप की कंपनियों में अग्निवेश अग्रवाल ने निभाया था अहम रोल (File Photo: ITG)
वेदांता चेयरमैन (Vedanta Chairman) अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को अमेरिका में निधन (Anil Agarwal Son Dies) हो गया. स्कीइंग के दौरान हुए एक हादसे के बाद उन्हें न्यू यॉर्क के Mount Sinai Hospital में भर्ती करवाया गया था, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. पिता अनिल अग्रवाल ने दिवंगत अग्निवेश को एक स्पोर्ट्समैन, एक म्यूजिशियन और एक अच्छा लीडर बताया. पटना में जन्मे अग्निवेश की वेदांता ग्रुप की कंपनियों में भी बड़ी भूमिका रही थी. आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से...

अग्निवेश अग्रवाल का ऐसा रहा करियर 
Anil Agarwal के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया है. उनका जन्म 3 जून, 1976 को बिहार के पटना में हुआ था. उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद Vedanta Group में एंट्री लेकर इसकी कई कंपनियों में बड़ी भूमिका निभाई थी. जहां अग्निवेश अग्रवाल ने हिंदुस्तान जिंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किया था, तो 2019 में अपना पद छोड़ने के बाद वे वेदांता से जुड़ी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए थे और कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया था. 

Agnivesh Agarwal ने ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक समेत ग्रुप की अन्य सब्सिडियरीज में डायरेक्टर के पद संभाले थे. वहीं उन्होंने एक कंपनी Fujeirah Gold FZC की स्थापना भी की थी, जो UAE बेस्ड मेटल रिफाइनिंग कंपनी है. उनके निधन के बाद पिता अनिल अग्रवाल ने भी एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट (Anil Agarwal Post) में इसका जिक्र करते हुए कहा कि,'अग्निवेश बहुत कुछ थे, उन्होंने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक फुजैरा गोल्ड शुरू की, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने, और अपने साथ काम करने वालों और दोस्तों का सम्मान पाया.' वेदांता चेयरमैन ने लिखा कि मेरे लिए, वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वह मेरा दोस्त था, मेरा गर्व, मेरी दुनिया था.

पत्नी का बंगाल की सबसे अमीर फैमिली से ताल्लुक 
अग्निवेश अग्रवाल की शादी पूजा बांगुर साथ हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं. वह श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं. उनके दादा बेनु गोपाल बांगुर (Benu Gopal Bangur) देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये 6.7 अरब डॉलर (55000 करोड़ रुपये से ज्यादा) है. वे 1992 से 2002 तक Shree Cement के चेयरमैन रहे थे.

पिता देश के सबसे अमीरों में शामिल
बात करें, अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के दिवंगत बेटे अग्निवेश अग्रवाल की नेटवर्थ (Agnivesh Agarwal Networth) के बारे में, तो इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहीं पिता Anil Agarwal Networth देखें, तो ये 3.3 अरब डॉलर है. उनकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.36 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. 

