Anil Agarwal Promise: बेटे से किया था वादा... 'जो कमाएंगे 75% समाज को देंगे', अनिल अग्रवाल बोले- इसे निभाउंगा

Vedanta Group के चेयरमैन Anil Agarwal पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया. इससे दुखी वेदांता चेयरमैन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बेटे से किए गए वादे के बारे में बताया है.

बेटे अग्निवेश अग्रवाल से किया वादा निभाएंगे अरबपति अनिल अग्रवाल (Photo: ITG)
वेदांता चेयरमैन भारतीय अरबपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बुधवार को निधन (Anil Agarwal Son Dies) हो गया. 49 साल के Agnivesh Agarwal न्यूयॉर्क में स्कीइंग हादसे का शिकार हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी कार्डियक अरेस्ट के चलते अंतिम सांस ली. बेटे के निधन के बाद अनिल अग्रवाल ने अपने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में अग्निवेश के सपने और उससे किए एक वादे (Anil Agarwal Promise With Son) का जिक्र किया और कहा कि, 'हम जो भी कमाएंगे, उसका 75% से ज्यादा समाज को देंगे.'

अनिल अग्रवाल ने किया वादे का जिक्र
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal Social Media Post) में बेटे से किए गए वादे का जिक्र करते हुए लिखा, 'हमारा एक साझा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, किसी भी बच्चे को शिक्षा से दूर न रखा जाए, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा भारतीय को काम मिले.' वेदांता चेयरमैन ने कहा कि मैंने अग्निवेश से वादा किया था कि हमारी कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज को वापस दिया जाएगा और मैं उस वादे को दोहराने के साथ और भी सरल जीवन जीने का संकल्प लेता हूं.' 

'मेरा बेटा... मेरा गर्व... मेरी दुनिया'
Anil Agarwal ने अपनी पोस्ट में बेटे को याद करते हुए लिखा, 'मेरे लिए, अग्निवेश सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वह मेरा दोस्त था, मेरा गर्व और मेरी दुनिया था.' उन्होंने आगे कहा कि बेटे के निधन से किरण और मैं टूट चुके हैं. अग्निवेश एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत विश्वास करते थे. वह हमेशा कहते थे कि, 'पापा, एक देश के तौर पर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम कभी पीछे क्यों रहें?

बेटे के निधन से टूटे अनिल अग्रवाल
वेदांता चेयरमैन ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है. ऐसे माता-पिता का ये दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जिन्हें अपने बच्चे को अलविदा कहना पड़ता है. एक बेटा अपने पिता से पहले नहीं जाता। इस नुकसान ने हमें इस तरह से तोड़ा है जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने बेटे को याद करते हुए आगे लिखा कि उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, अभी बहुत सारे सपने पूरे करने बाकी थे.

अनिल अग्रवाल ने बेटे अग्निवेश के साथ की ये पुरानी तस्वीर शेयर की (फोटो- FB/Anil Agarwal)
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के वक्त हुआ था हादसा
