भारत बना चौथी बड़ी इकोनॉमी... तो गदगद हुए ये अरबपति, कहा- जब मैं बिजनेस स्कूल में था...'

भारत ने जापान (India-Japan) को पीछे छोड़ते हुए अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (India 4th Largest Economy) बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है. इससे पूरे देश का जोश हाई है और इस बीच अरबपति कारोबारी आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी गदगद नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर खासे एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बजने पर अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए एक दिलचस्प पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल (Viral Post) हो रहा है. आइए जानते हैं इसमें उन्होंने क्या-क्या लिखा है?

भारत बन गया है चौथी बड़ी इकोनॉमी

सबसे पहले बात करते हैं भारत के बुलंदियों पर पहुंचने के बारे में, तो लंबे समय से ये अनुमान जाहिर किया जा रहा था कि भारत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे पायदान पर पहुंच सकता है और बीते शनिवार को आखिरकार देश जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मुताबिक, भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो जापान की अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर है.

नीति आयोग के सीईओ (CEO) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने यह जानकारी शेयर करते हुए गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा था कि, 'ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं मैं जब बोल रहा हूं, तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं. आज हम 4,000 अरब डॉलर (4 Trillion Dollar Economy) की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं.

आनंद महिंद्रा बोले- 'मैं जब बिजनेस स्कूल में...'

अब बताते हैं कि भारत के इस उपलब्धि को पाने के बाद अरबपति आनंद महिंद्रा (Billionaire Anand Mahindra) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा? तो बता दें कि उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े दर्शाती तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जब मैं बिजनेस स्कूल में था, तो भारत का जीडीपी में जापान से आगे निकल जाना एक दूर की कौड़ी या कहें नामुमकिन सा लगता था, लेकिन आज वह मील का पत्थर लेकिन आज वो माइलस्टोन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.'

When I was in business school, the idea of India overtaking Japan in GDP felt like a distant, almost audacious dream. Today, that milestone is no longer theoretical — we’ve become the world’s fourth largest economy.



It’s no small achievement. Japan has long been an economic… pic.twitter.com/28LgnC4Osx