Sushmita Sen Net Worth : इस बिजनेस से खूब कमाती हैं सुष्मिता सेन, लग्जरी गाड़ियों की शौकीन...इतनी है संपत्ति

‘आर्या’ वेबसीरीज में अपने अभिनय का लोहा मनवाने और हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल से ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रहीं बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन इन दिनों ललित मोदी के साथ डेट कर रही हैं. सुष्मिता सेन 1994 में जहां मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं, तो वहीं ललित मोदी को देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू करने का श्रेय दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, कई लग्जरी गाड़ियों की मालिक हैं. जानते हैं कितनी है उनकी नेटवर्थ...

दुबई में है ज्वैलरी स्टोर

सुष्मिता सेन दुबई में एक ज्वैलरी रीटेल स्टोर चलाती हैं. इसका नाम उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी रेनी के नाम पर रखा Renee Jwellery रखा है. इसके अलावा उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी तंत्रा एंटरटेनमेंट है और वह सेंसाजियोनी नाम की कंपनी की भी मालिक हैं जो होटल और स्पा सेंटर खोलने के प्लान पर काम कर रही है.

लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार

सुष्मिता सेन के कार कलेक्शन (Sushmita Sen Car Collection) की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों की उनके गैराज में लाइन लगी है. उनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की BMW 7 Series 730 LD, 35 लाख रुपये कीमत वाली Lexus LX 470, एक करोड़ रुपये की BMW X6 और 75 लाख रुपये तक की Audi Q7 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा भी उनके पास कई और कार हैं. उनकी कारों को लेकर ये जानकारी सेलिब्रिटीज की संपत्ति पर नजर रखने वाली साइट बायो ओवरव्यू के मुताबिक है, आजतक इसकी पुष्टि नहीं करता है.

करोड़ों की संपत्ति की मालिक सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट है. करोड़ों रुपये के इस अपार्टमेंट के अलावा उनकी मंथली इनकम भी काफी बढ़िया है. अपने बिजनेस, ब्रांड प्रमोशन इत्यादि से उनकी मंथली इनकम करीब 60 लाख रुपये है, इस तरह वह सालाना 7 से 8 करोड़ रुपये तक कमाती है. कारों, मकान और एंपायर को मिलाकर एक अनुमान के मुताबिक सुष्मिता सेन की कुल संपत्ति करीब 74 करोड़ रुपये है.

